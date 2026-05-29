Home Itt és Most A szabálysértési törvény módosítási vitájával zárult a pénteki parlamenti ülés
Itt és Most

A szabálysértési törvény módosítási vitájával zárult a pénteki parlamenti ülés

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

A szabálysértési törvény módosítási vitájával befejezte pénteki ülésnapját a parlament. A tervezetet a belügyminisztérium dolgozta ki, második olvasatban van.

A minisztérium a szabálysértésekért kiszabható bírságokat akarja emelni, indoklása szerint

a mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellő megtorló, sem megelőző hatása.

Újdonságként büntetés helyett bevezetné a kisebb közmunkák elvégzését, főleg amikor nem lehet behajtani a pénzbírságot.

Rendhagyó módon hétfőn (június 1.) reggel folytatódik az ülés, ugyanis hétfőn általában szünetel a parlamenti ülésezés. A Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter elleni bizalmatlansági indítvánnyal kezdik a napot, de hétfőn nem szavaz semmiről a törvényhozás.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kihirdették az Év Vállalkozója verseny győzteseit Komáromban

Slovensko: óvatosnak kell lennie az ellenzéknek a szövetségkötésekkel

Az államfő elutasítja a feszültség fokozását Oroszország és...

Felvidék-szerte zajlik az Egy táska női szeretet adománygyűjtés

Június közepén Szlovákiába látogat az indiai kormányfő

Hétfőn tárgyal a parlament Taraba leváltásáról

Robert Fico rendelkezést sürget, hogy az azonos neműek...

Az SNS ragaszkodik a preferenciaszavazatok rendszerének módosításához

Az Országos Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzése további szabálytalanságokat tárt...

Hétfőn is lesz parlamenti ülés

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma