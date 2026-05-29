A szabálysértési törvény módosítási vitájával zárult a pénteki parlamenti ülés

A szabálysértési törvény módosítási vitájával befejezte pénteki ülésnapját a parlament. A tervezetet a belügyminisztérium dolgozta ki, második olvasatban van.

A minisztérium a szabálysértésekért kiszabható bírságokat akarja emelni, indoklása szerint

a mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellő megtorló, sem megelőző hatása.

Újdonságként büntetés helyett bevezetné a kisebb közmunkák elvégzését, főleg amikor nem lehet behajtani a pénzbírságot.

Rendhagyó módon hétfőn (június 1.) reggel folytatódik az ülés, ugyanis hétfőn általában szünetel a parlamenti ülésezés. A Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter elleni bizalmatlansági indítvánnyal kezdik a napot, de hétfőn nem szavaz semmiről a törvényhozás.

