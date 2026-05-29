Az államfő elutasítja a feszültség fokozását Oroszország és a NATO között

Peter Pellegrini államfő elutasítja a feszültség fokozását Oroszország és a NATO-tagállamok között. A romániai drónincidensre reagálva kijelentette, Szlovákia számára az elsődleges a keleti határ védelmének fokozása, mind műszaki, mind pedig jogalkotási eszközökkel.

„Szolidaritásomat fejezem ki a román kormánnyal és Románia lakosságával. Veszélyes precedens a lakóház ellen Románia területén elkövetett orosz dróntámadás, és szükségessé teszi a keleti NATO-tagállamok védelmének erősítését” – mondta Pellegrini. Emellett

nemzetközi fellépést és nyomásgyakorlást sürget az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalások előmozdítása érdekében.

Minden valószínűség szerint egy orosz drón csapódott be egy lakóházba Galac városában – közölte a román védelmi tárca. Egy 53 éves nő és egy 14 éves fiú könnyebb sérüléseket szenvedett, az orvosok tájékoztatása szerint állapotuk stabil. A történtek után a román államfő összehívta Románia Legfelsőbb Nemzeti Védelmi Tanácsának ülését.

Fico szolidaritását fejezte ki a román kormánynak a drónincidens miatt

Robert Fico kormányfő teljes szolidaritását fejezte ki a román kormánynak a drónincidens miatt, egyben

óvott az „erős kijelentésektől”, és ismételten az Európai Unió és Oroszország közötti párbeszéd azonnali megnyitását követelte

– tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Már néhány nappal ezelőtt is kijelentettem, hogy ha nincs párbeszéd az EU és Oroszország között, akkor bármilyen eltévedt drón a feszültség oly mértékű fokozódásához vezethet, amit nem leszünk képesek kezelni” – mondta Fico.

TASR/Felvidék.ma