Megújult medencékkel és csúszdákkal indul a nyári szezon a komáromi termálfürdőben

Május 31-én megnyitja kapuit a nyári szezonra a komáromi termálfürdő. A szezonkezdet előtt több felújítás is megvalósult, miközben a város már a fürdő nagyobb léptékű korszerűsítésére készül: első körben a főépület statikai megerősítése, külső megújítása, valamint a wellnessrészleg, a beltéri medencék, az öltözők, a zuhanyzók és a szaunavilág felújítása szerepel a tervek között.

A fejlesztésekről Keszegh Béla polgármester és Kollár Gábor, a fürdőt működtető Comorra Servis városi cég igazgatója számolt be a pénteki sajtótájékoztatón. A polgármester elmondta, hogy a nyári idény előtt már több beruházás elkészült: a felső medence csaknem teljesen megújult mintegy 70 ezer euró értékben, emellett a csúszdák felújítása is megtörtént, a biztonsági előírásoknak megfelelően. A gyermekmedence javítását már tavaly év végén elvégezték, mintegy 120 ezer eurós önkormányzati segítséggel.

A városvezetés szerint a cél az, hogy a komáromi fürdő továbbra is elérhető, ugyanakkor folyamatosan fejlődő szolgáltatás maradjon. Keszegh Béla hangsúlyozta: a komáromi termálfürdő jó minőségű vízzel, kényelmes pihenési lehetőségekkel és megújuló szolgáltatásokkal várja a látogatókat, miközben a térség fürdőihez képest továbbra is az egyik legkedvezőbb árú lehetőségnek számít. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a fürdőket érintő adóváltozás – a korábbi 10 százalékos besorolás 23 százalékra emelése – az árakra is hatással van, hiszen az ebből fakadó többlet nem a szolgáltató bevételeit növeli, hanem az államkasszába kerül.

A legnagyobb fejlesztés a főépület korszerűsítése lesz. A korábbi elképzelések szerint a beruházás egy nagyobb, többmilliós támogatásból valósult volna meg, ám Keszegh Béla tájékoztatása szerint az eredetileg remélt forrásokat végül nem lehetett a fürdőre lehívni, mivel az illetékes minisztérium vállalkozási jellegű tevékenységként minősítette a beruházást. A város ezért saját forrásból indítja el a munkát: az önkormányzat 900 ezer eurót különített el az első szakaszra.

Kollár Gábor igazgató elmondta, a közbeszerzés a tervek szerint a jövő héten indul, a kivitelezést pedig nyáron szeretnék megkezdeni. A cél az, hogy a munkálatok négy hónap alatt elkészüljenek, és ősszel, a beltéri szezon kezdetére már a felújított belső termálmedence, az öltözők, a zuhanyzók és a szaunarészleg is a vendégek rendelkezésére álljon. A munkát ütemezetten végzik majd, hogy az minél kevésbé zavarja a nyári strandidényt.

A felújítás idejére a főépületet lezárják, ezért a bejárat ideiglenesen a fürdő hátsó részére kerül át. A látogatók az erőd melletti parkolót használhatják, ahol mintegy 400 ingyenes parkolóhely áll rendelkezésre. Az igazgató szerint a strand hátsó részén új beléptetőrendszert alakítanak ki, a pénztárat is oda telepítik át, így a vendégek a parkolótól rövid sétával közelíthetik meg a fürdőt.

A hosszabb távú elképzelések között szerepel az is, hogy a főépület emeleti részén 22 szobás, panzió jellegű szálláshelyet alakítsanak ki. Keszegh Béla és Kollár Gábor szerint Komárom idegenforgalmi fejlődésének gátja éppen a megfelelő szálláshelyek hiánya. Az igazgató úgy fogalmazott: ha a fürdő saját szálláskapacitással is rendelkezik majd, az nemcsak a strand kihasználtságát javíthatja, hanem egész éves turisztikai modellt is kialakíthat Komáromban.

A fürdő környékén a kempinges és lakóautós turizmus fejlesztése is napirenden van. Az Interreg-program keretében elnyert pályázat egyik eleme a csónakkölcsönző felújítása, emellett a fürdő hátsó részén 14-16 lakóautós megállóhelyet, úgynevezett stellplatzot alakítanának ki. Ezeknél villany- és vízcsatlakozási lehetőség is lesz, a fürdővel pedig átjárást biztosítanának. Kollár Gábor szerint a lakóautós turisták részéről egyre nagyobb az érdeklődés, különösen cseh és német részről.

A polgármester kitért arra is, hogy a fürdő továbbra is fontos közösségi szerepet tölt be. Május 31-én, a nyitás napján a gyerekeké lesz a főszerep: 15 éves kor alatt ingyenes belépést biztosítanak. A júniusi nyitvatartási időt júliustól bővített rend váltja fel. Külön figyelmet fordítanak a szépkorúakra is: a Komáromi Nyugdíjasklub tagjai úgynevezett nyugdíjaskártyát kapnak, amellyel hetente egyszer térítésmentesen vehetik igénybe a termálfürdő szolgáltatásait. Keszegh Béla szerint a program rendkívül népszerű, az elmúlt három hónapban mintegy száz új taggal bővült a nyugdíjasklub.

A városvezetés abban bízik, hogy a mostani fejlesztések és a következő hónapokban induló beruházások erősítik a komáromi termálfürdő vonzerejét. A megújult medencék, a felújított csúszdák, az ingyenes parkolási lehetőség, a tervezett wellnessfejlesztés és a későbbi szálláskapacitás-bővítés egyaránt azt szolgálja, hogy a fürdő ne csupán szezonális strandként, hanem Komárom idegenforgalmának egyik meghatározó pilléreként működjön.

Szalai Erika/Felvidék.ma