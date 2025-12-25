Home Kitekintő Urbi et orbi: mindannyiunk felelőssége a béke megteremtésének útja
Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, a világ megváltozna – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében, amelyet a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott csütörtök délben.

Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben.

Megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, együttműködésre szólította fel az európai országokat, valamint arra, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz, Ukrajnában pedig bátorságot sürgetett a szembenálló felektől a párbeszéd érdekében.

Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra.

Az esős idő ellenére több mint húszezren hallgatták a helyszínen XIV. Leó karácsonyi üzenetét – uralkodása alatt az elsőt – a Vatikán közlése szerint.

MTI/Felvidék.ma

 

 

