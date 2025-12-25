A 2025-ös év erős közösségépítéssel, szakmai programokkal és jelentős mérföldkövekkel telt. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége tovább bővítette a felvidéki vállalkozói hálózatot, új együttműködéseket épített, és olyan stratégiai feladatokat vállalt át, mint a falugazdász program. Mindez stabilizálta szerepünket a régió gazdasági fejlesztésében, és növekvő tagsággal, széleskörű szakmai jelenléttel párosult.

2025 – Egy erősödő közösség éve: összefoglaló a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének programjairól és eredményeiről

A 2025-ös év a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége számára a közösségépítés, a szakmai fejlődés és az új mérföldkövek időszaka volt. Az év elején útjára indított vállalkozói reggeli sorozat Dunaszerdahelyen, Komáromban és Párkányban már januárban megalapozta a közösség aktivitását: havonta visszatérő találkozókon, kötetlen beszélgetésekben oszthatták meg egymással tapasztalataikat a helyi vállalkozók. A lendületet februárban a Komáromszentpéteren megrendezett Felvidéki Vállalkozók Bálja vitte tovább, amely elegáns, személyes hangulatú eseményként teremtett lehetőséget a kapcsolódásra.

Tavasszal a fiatalok kerültek előtérbe: a „Kezdj okosan! – Ötletből vállalkozás” verseny országos méretűvé vált, és április 11-i komáromi döntője megmutatta, mennyi tehetség és kreativitás van a felvidéki fiatalokban. A tavaszi időszakot a nagykaposi, rimaszombati és ipolysági klubtalálkozók követték, ahol a helyben vállalkozás lehetőségeiről és kihívásairól folytak értékes kerekasztal-beszélgetések. Az év egyik legjelentősebb kezdeményezése az Év Vállalkozója díj új alapokra helyezése volt, amelyben már a közösség jelölhette a példamutató vállalkozókat; a jelöltekből készült kisfilmek és a május 30-i komáromi díjátadó méltó módon emelték ki a kategóriagyőzteseket.

Nyáron Gombaszögön két pódiumbeszélgetéssel voltunk jelen: a fiatal versenyzők és a friss díjazottak személyes történetei és tanácsai különösen inspiráló tartalmat adtak a tábornak. Az év második felében új felelősségvállalási terület nyílt meg számunkra: augusztus elsejével átvettük a Felvidéki Falugazdász Hálózat irányítását. Ezúton köszönjük a Szlovák Agrárkamara és Patasi Ilona eddig elvégzett munkáját. Hisszük, hogy a vállalkozók és gazdák közös kooperációja és tudásmegosztása rengeteg lehetőséget rejt magában, a felvidéki gazdasági tér megerősítése érdekében. Ennek köszönhetően kiemelkedő szereppel jelentünk meg az OMÉK-on is, ahol az egyik legnagyobb felvidéki pavilont szerveztük meg 13 vállalkozó részvételével, valamint a Gömöri Társulás kézműves kiállításával és gyermekprogramokkal.

Az év egyik csúcspontja a közel 80 kiállítót és több mint 500 látogatót vonzó Felvidéki Vállalkozói Expó volt, amelynek ünnepi pillanatában átadtuk a Hiteles Vállalkozás Védjegyet is közel ötven cég számára. A fejlődést a Mentorprogram új évadának elindítása is erősítette, amelyben egyre több vállalkozó kap személyre szabott támogatást. Az év zárásaként elindult a „Szeresd a hazait!” ünnepi kampány, amely a helyi termékek vásárlását és a felvidéki vállalkozók támogatását ösztönzi a karácsonyi időszakban. Mindezek együttesen olyan évet rajzolnak ki, amelyben a Szövetség egyszerre tudott közösséget építeni, szakmai programokat bővíteni és új területeken felelősséget vállalni.

Mely programunk volt a legkiemelkedőbb?

A Felvidéki Vállalkozói Expó kiemelkedő szakmai és közösségi eseménnyé vált közel 80 kiállítóval és 500 látogatóval. Emellett az Év Vállalkozója díj teljesen új alapokra helyezett rendszere, valamint az OMÉK-on való megjelenés szintén meghatározó sikerként értékelhető. A legnagyobb kihívást a Felvidéki Falugazdász Hálózat átvétele jelentette, azonban az ott dolgozó szakemberek garancia a program sikeres folytatásához, amely új dimenziót adott a Szövetség szolgáltatásainak.

Melyek a legnagyobb kihívások közös céljaink építésében?

Legfőbb kihívásunk a vállalkozói közösség sokrétű igényeinek összehangolása, a különböző régiók eltérő gazdasági helyzetének kezelése, valamint az erőforrások hatékony menedzselése. Folyamatos feladat a vállalkozók edukálása, az együttműködésre épülő szemlélet erősítése és a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás is.

Milyen sikereket és nehézségeket hozott az év?

Sikereink közé tartozik programjaink bővítése, a taglétszám növekedése, az eddigi legnagyobb szabású szakmai rendezvények megszervezése, valamint a fiatalok aktív bevonása. Nagy eredmény volt a Mentorprogram folytatása és a helyi termékeket népszerűsítő „Szeresd a hazait!” kampány elindítása.

A legnagyobb nehézség a jelenlegi gazdasági helyzet. Hiszen a különböző konszolidációs csomagok, valamint a gazdákat sújtó száj- és körömfájás, illetve a szőlészek létét fenyegető aranyszínű sárgaság jelentős kihívások elé állították a vállalkozókat és gazdákat. A mi feladatunk azonban az, hogy minden kihívásban ott álljunk a vállalkozók mellett és segítsük őket. Ezért vagyunk, ezért dolgozunk.

2026-ban milyen feladatok és célkitűzések várnak ránk?

2026-ban tovább szeretnénk erősíteni a vállalkozói közösséget, bővíteni a regionális jelenlétet és fejleszteni a mentorálási, szakmai és agrárszolgáltatásokat. Kiemelt cél a falugazdász hálózat stabil működtetése, a vállalkozói expó továbbfejlesztése, valamint a fiatal vállalkozók támogatásának növelése. Fontos szerepet kapnak a Kárpát-medencei együttműködések, a gazdasági kihívásokhoz való alkalmazkodás és a vállalkozói edukáció további erősítése.

A legfontosabb azonban, hogy stabilizálódjon a gazdasági környezet és így a vállalkozói szektor is, hiszen a kis- és középvállalkozónk az alkalmazotti létszám közel 70%-át adják. Ebből kifolyólag bátran kijelenthetjük, hogy a gazdaságunk így pedig a közösségünk alapját is képezik.

SZMVSZ/Felvidék.ma