Évértékelő Zoboraljáról

A nyitrai székhelyű Zoboralja Kht. nonprofit szervezet 1996-ben alakult, jogi hátteret biztosít a Zoboralji Kulturális és Információs Központ számára, valamint alapító-fenntartója Zoboralja egyetlen önálló magyar nevelési nyelvű óvodájának, a nagycétényi Manócska Óvodának. E két intézmény alapító-fenntartói feladatait látja el folyamatosan.

A Zoboralji Kulturális és Információs Központ helyet és infrastruktúrát biztosít a Nyitra-vidék magyar kulturális, társadalmi és politikai szervezeteinek, mint például a Csemadok Területi Választmánya – Nyitra, Nyitra és Vidéke Célalap és a Magyar Szövetség. A Szövetség a Közös Célokért társulás is a Központban látja el a régióban vállalt feladatait. A Szövetség a Közös Célokért 2001-es alapításánál az öt alapító szervezet mellett a Zoboralja Kht. lett a társulás első tagszervezete.

A Központ mindemellett kiveszi részét a Nyitra-vidék kulturális és társadalmi életének szervezéséből is. Helyszínt biztosít előadásoknak, szakmai értekezleteknek, oktatási fórumoknak, és kiállításokat, könyvbemutatókat is szervez. Irodáiban folyik a szervező munka, szakmai tevékenységével identitásőrző programokat, rendezvényeket biztosít a zoboralji magyar közösség részére. Felvállal minden olyan magyar kezdeményezést, amely a magyarság önazonosságának megőrzését, kulturális-közművelődési önszervezését előmozdítja. A Petőfi Sándor Programban indulása óta a Zoboralja Kht. rendszeresen fogadószervezetként vesz részt és működési hátteret biztosít a térségben tevékenykedő ösztöndíjasnak.

A Manócska Óvodát nem csak helyiek, hanem a környező zoborvidéki falvak gyermekei is látogatják. Erre a célra az intézmény egy, a Rákóczi Szövetség tulajdonában lévő 23 személyes iskolabuszt is működtet, amivel a környező településeken élő magyar családok gyermekei eljuthatnak mind az óvodába, mind pedig az alapiskolába. A busz felügyeletét és a gyermekek utaztatásának szervezését és adminisztrációját a Központ végzi. A rendszeres Ringató foglalkozásokra és különféle előadásokra az előző évekhez hasonlóan a Zoboralja Kht. által működtetett óvoda biztosította a helyszínt. A Cseperedő Program keretében a Nagycétényi Manócska Óvodában hetente rendszeres Ringató foglalkozást tartunk a Nagycétény község vonzáskörzetében élő magyar szülők és kisgyermekek részére, amely utánpótlást biztosít a jövőben az óvoda számára, valamint a Szülők Iskolája program keretében ismeretterjesztő előadásoknak is helyet biztosítunk.

A Központ pályázatok írásával, programok szervezésével is segíti az óvoda megfelelő működését. Célunk, hogy a gyerekek már az óvodás koruktól megismerjék anyanyelvünk szépségeit. Mivel a magyar tannyelvű oktatási intézmények a magyarság megmaradása szempontjából kulcsfontosságúak, számunkra különös jelentőséggel bír egy ilyen identitást megőrző intézmény működése.

2025-ben nagy veszteség érte közösségünket – Frideczky János szeptember 12-én, életének 84. évében távozott közülünk. Szívügye volt Zoboralja és a szórvány. Tudta, hogy ahol a magyarság kisebbségben, szétszórtan, hátrányos helyzetben él, ott minden apró gesztus, minden közösségi kezdeményezés hatalmas segítséget jelent megmaradásunk szempontjából. Alapítója volt a Zoboralja Kht.-nek, mert szükségét érezte egy szervezetnek, amely intézményes formában összehangolja és működteti azokat a tevékenységeket, amelyek a szórványlétben a megmaradásunkhoz elengedhetetlenek. Ő maga volt a bizonyíték arra, hogy a szórványban is – hátrányos helyzetünk ellenére – lehet magyarként élni, alkotni, közösséget építeni, jövőt biztosítani. Ebben a szellemben kell tovább élnünk és cselekednünk – az ő emlékét is megtisztelve.

Ebben az évben szintén nagy hangsúlyt helyeztünk az óvodai és iskolai kiegészítő foglalkozásokra és műhelymunkára. Segítettük magyar intézményeinket, például pályázatok megírásával, kiegészítő programokkal, rendezvényekkel, vetélkedőkkel, valamint az iskolabusz-program szervezésével.

Január 30-án került sor Fraknói Vilmos emléktáblájának ünnepélyes leleplezésére Nyitrán, a zoboralji magyar szervezetek székházának épületében, emlékező szentmisével a Szent László templomban.

Február 8-án már harmadik alkalommal rendeztük meg Nagycétényben a Szülők, Pedagógusok és Iskolabarátok Bálját a nagycétényi Manócska Óvoda Szülői Szövetsége közreműködésével.

Március 16-án szerveztük meg az 1848/49-es szabadságharc 177. évfordulója alkalmából az idei megemlékezéseket. A Március 15-i zoboralji megemlékezések alkalmával látogattak el vidékünkre a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói és pedagógusai, és az ünnepségen további meghívott vendégek vettek részt.

Bekapcsolódtunk a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást ösztönző beiratkozási programjába, és motivációs beszélgetéseket tartottunk, hogy meggyőzzük a zoboralji szülőket a magyar iskolaválasztás helyességéről.

Április 10-én a Nagycétényi Alapiskolában vendégünk volt az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója, Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő. Az előadás nemcsak szülőknek és pedagógusoknak szólt, hanem mindenkinek, aki jobban meg szeretné érteni a digitális eszközök hatását a gyermekek életére és jövőjére.

Április 25-én került sor a nagycétényi kultúrházban a „Dérynétől István, a királyig” című zenés vígjáték előadására, melynek során az érdeklődők a magyar zenés színház történetével ismerkedhettek meg.

Május 12-én részt vettünk Szentendrén a Civil Kavalkád a Skanzenben – „Közösségek találkozása” rendezvényen.

Június 18-án hatalmas megtiszteltetés érte a nagycétényi Manócska óvodát – ellátogatott hozzánk Erdő Péter bíboros atya, Magyarország prímása, esztergom-budapesti érsek. Az ovisok pappászentelésének 50. évfordulója alkalmából köszöntötték a főpásztort az óvónők által írt verssel.

Június 20-21. – Kapcsolódó Nevelés – Határszabás a gyermeknevelésben. Miért nem fogad szót? – A Manócska Óvodában megrendezett kétnapos program a Kapcsolódó Nevelés szemléletét hozta közelebb az érdeklődő szülők és pedagógusok számára. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek a gyermeknevelés egyik központi, sokszor kihívást jelentő témájában: a határok megszabásában.

Június 27-29. – XXIII. Generációk Találkozása – Nagycétény. A régió kiemelkedő kulturális, zenei és művészeti fesztiválja, amely már több mint két évtizede színes és gazdag programot nyújt a szórványmagyarságnak, és egyben felhívja a tömbmagyarság és az anyaország figyelmét a szórványban levő értékekre. A fesztivál megmozgatja az egész térséget, és óriási szerepe van Zoboralja identitásának, összetartásának megőrzésében és kultúrájának megélésében. A fesztivál főszervezője, a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya, együttműködve a Zoboralja Kht.-vel és további társszervezetekkel, még nagyobb lendülettel igyekezett a megszokott kínálaton kívül gazdag, magasabb értékeket felvonultató, az utánpótlást megmozgató programokat biztosítani.

Június 30-án tartottuk meg immár ötödik alkalommal a családi napot a Manócska Óvodában.

Elhatároztuk, hogy a Zoboralja Kht. 2025-ben felújítja Chrenóczy-Nagy József sírboltját a Nyitrai Városi Temetőben. Ebben támogató partnerünk lett Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége.

Október 10-én került sor „Az asszony összetör“ színházi előadásra a koloni kultúrházban. A zenés életrajzi színmű Kálmán Imre három nagy szerelmét mutatta be.

November 14-15. – A Kapcsolódó Nevelés programon belül a „Békés, boldog Karácsonyt! De hogyan?“ előadásra és workshopra került sor a Kapcsolódó Nevelés szemléletében.

A program az Erasmus+ támogatásával a Kapcsolódó Nevelés Egyesületen keresztül valósult meg. A Kapcsolódó Nevelés módszertanára épülő kétnapos program a nagycétényi Manócska Óvodában került megszervezésre, ahol szülők és pedagógusok előadás és műhelymunka során ismerkedtek meg a gyermeknevelés érzelmi alapú eszközeivel, valamint a páros meghallgatás gyakorlatával. Ezeken kívül a nagycétényi alapiskolában novembertől egy pszichológus bevonásával elindítottuk a bántalmazás megelőzéséről szóló programot, melyet a jövő évtől a többi zoboralji oktatási intézménynek is biztosítunk.

A Zoboralji Kulturális és Információs Központ elkészítette a nyitrai magyar szakkollégium létrehozásának a tervezetét, és a megvalósításban részt vevő partnerekkel megvitatta az elkészített épületfelújítási és átépítési terveket és költségvetést. Erre a célra a Zoboralja Kht. a tulajdonában lévő épületet ajánlotta fel és a társtulajdonban lévő épületrészt is saját eszközeiből e célból megvásárolta.

Szimbolikus jelentősége van, hogy több mint 20 éve a Zoboralja Kht. szervezésében partnereink segítségével Zoboraljáról szállítunk ajándékként évente karácsonyfát Pozsony magyar közössége részére, amelyet a Frideczky-ingatlan udvarán állítanak fel.

A Zoboralja Kht. felügyel és gondoz több felvidéki magyar vonatkozású emlékhelyet, pl. az aranyosmaróti temetőben Simkovith János 1848-as honvédhadnagy sírkertjét, továbbá Bartsch Gusztáv /1856 – 1910/ – aki többek között országgyűlési képviselő is volt –, családisírboltját, Magas Tátrától nem messze, Szepestamásfalván. A nyitrai városi temetőben teljesen felújítottuk a piarista sírbolt /Erdősi Imre hős 1848-as honvédpap nyughelye/ tönkrement kovácsoltvas kerítését.

A szórványban az intézményrendszereken (melyek elsősorban az oktatási és az oktatást támogató intézmények) túl az identitásőrző programokra lehet támaszkodni. A magyarságtudatot erősítő közösségi programok szervezésében a Zoboralja Kht. meghatározó és nélkülözhetetlen partnerei a Magyar Szövetség, a Nyitra és Vidéke Célalap és a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya és a pozsonyi székhelyű Vidéo Alapítvány. Az idei év fontos eredményének tartom, hogy sikerült újraszervezni a Nyitra és Vidéke Célalapot, és szorosabbá fűzni a kapcsolatot és együttműködést az említett partnerszervezettekkel. Ezt a tudatos és megmaradásunk szempontjából nélkülözhetetlen együttműködést próbálja megzavarni a Csemadok központi vezetése oly módon, hogy az idén megújult, felfrissült Csemadok Nyitrai Területi Választmányát egy sikertelen próbálkozás után ismételten megpróbálja lecserélni egy maguk által kijelölt társaságra. A következő évben ennek kivédése lesz az egyik fontos feladata a Zoboralján együttműködő szervezeteknek, bízva benne, hogy a Csemadok központ bomlasztó, kárt okozó és illetéktelen beavatkozási kísérletei felkeltik a felelős magyar társadalmi és politikai vezetőink érdeklődését is.

Fotók a szerző archívumából.

Ladányi Lajos/Felvidék.ma