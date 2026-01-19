Köbölkúton került megrendezésre a XXVII. Felvidéki Magyar Bál

A második farsangi hétvégén újra megvalósult a farsangi nagy találkozás, a XXVII. Felvidéki Magyar Bál. A két év óta a Köbölkúti Barus Rendezvényközpontban megrendezett bál már sok éve nemcsak egy a sok felvidéki bál közül. Ez a hazai legnagyobb magyar találkozó, mely már két évtizede a Kárpát-medencei magyar összetartozás jelképe is.

Az impozáns meghívó mottója most is a jelennek szóló, ám egyben a jövőbe üzenő is: „Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem….” (Esterházy János)

S e mottóhoz illően ez a mostani bál is a magyar nemzeti imánk és a székely himnusz eléneklésével kezdődött. Az „Isten hozta” székely pálinkakóstoló egy éjszakára szóló lelki összehangolódást hozott létre a bálozók körben: a hazaiakban, az ez évben is megjelent székely barátokban, az évről évre visszatérő jeles vendégekben is.

Ezúttal is jelen voltak: dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának Elnöke, dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Tóth László, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alap Trt. vezérigazgatója, Steindl Balázs, Esztergom megyei jogú város alpolgármestere, Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke, Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja, Farkas Attila megyei képviselő, Herbácskó Anita, a Magyar Szövetség elnökségi tagja, valamint környékbeli polgármesterek és visszajáró vendégek.

A bál fővédnöke, dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke sajnos betegség miatt az utolsó órákban lemondta megjelenését. A bál házigazdája Szilágyi Zsolt volt.

Gubík László köszöntője és a főszervező Retkes János üdvözlő szavai után a bált a zselízi Kincső Néptáncegyüttes nyitotta meg palotás táncával, majd a későbbiek folyamán Vág, és Garam menti táncokat mutatva be. Művészeti vezetőik: Juhász Bence Zsombor és Juhász Paput Júlia, a csoport zenekari kíséretét Kónya Előd és zenekara biztosította.

A műsorban közreműködtek még: Gál Tamás Jászai Mari-díjas színész, rendező, a Komáromi Jókai Színház igazgatója, Vadkerti Imre, a Felvidék és az egész Kárpát- medence zenei életének meghatározó egyénisége, a Komáromi Magyar Lovas Színház művésze, a Kormorán együttes énekese, aki művészetével folyamatosan hozzájárul a magyarságtudat erősítéséhez.

Mint minden eddigi bálon, a talpalávalót a Vajdasági Joker zenekar szolgáltatta.

A feltálalt finomabbnál finomabb fogásokat a köbölkúti Barusz étterem szakácsai készítették. A borokat a Balatonfüredi Koczor Pincészet, a Móri Paulus Borház, valamint a Muzslai Zalaba Pincészet kínálatából válogatták.

A bál szervezői köszönetüket fejezték ki a fő támogatóknak: Kövér László házelnök úrnak, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Bethlen Gábor Alapnak, valamint Gubík Lászlónak, a Magyar Szövetség elnökének, Pohori Tamásnak és Évának, Béres Józsefnek és Máriának, Barusz Krisztiánnak és Barusz Adriánnak, s minden segítőnek, aki hozzájárult a rendezvény megvalósításához.

A bál főszervezője immár 27. éve Retkes János és Retkes Ildikó. Szervezőtársak a LIMES ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és Zoltai Dániel voltak.

E bál szervezői mindent megtettek azért, hogy tartalomban, jelképeiben, hangulatában, gasztronómiai ínyencségeiben és műsorában az együvé tartozás méltó szimbóluma lett a Kárpát-medencében.

