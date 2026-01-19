A hejcei légi katasztrófa áldozataira emlékezett Pellegrini

Peter Pellegrini államfő a 20 éve történt légi katasztrófa áldozataira emlékezett a magyarországi Hejcén. Kifejezte azt a kívánságát, hogy békében élhessen az ország, és minél kevesebb ilyen tragédia történjen a háborús konfliktussal sújtott országoknak adott segítségnyújtás során – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal.

„Minden szlovák katona arra esküszik fel, hogy a haza védelméért az életét is feláldozza, de mindig abban bízunk, hogy egyetlen katona életét sem fogja követelni az, hogy béke legyen az országban és a régiónkban” – jelentette ki Pellegrini.

Felidézte, hogy a szerencsétlenségben 42 szlovák katona vesztette életét, akik a koszovói békemisszióból indultak haza. „Végül csak egyikük tért vissza, súlyos testi és lelki sérülésekkel, amelyek egy egész életen át megmaradnak. Az összes katonatársa meghalt, csupán néhány kilométerre a szülőföldtől, ahova annyira várták a visszatérést” – mondta az államfő.

„Fontos megemlékeznünk azokról, akik a legdrágábbat, az életüket adták a haza szolgálatáért, és emlékezzünk meg a hozzátartozóikról is, akiknek a mai napig hiányoznak”

– jelentette ki Pellegrini azzal a kívánsággal, hogy minden katona épen és egészségesen térjen haza a családjához.

2006. január 19-én a Hejce melletti a Borsó-hegyen 42 szlovák katona vesztette életét, három nő és 39 férfi. A koszovói KFOR-misszióból visszatérő AN-24-es katonai repülőgép lezuhanása volt Szlovákia történetének legnagyobb légi katasztrófája. A szerencsétlenséget csak egy katona, Martin Farkaš élte túl.

TASR/Felvidék.ma