Washingtoni támogatással indít kárpátaljai segélyprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet

Illusztráció (Matl Péter műve a Vereckei-hágónál Kárpátalján)

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának támogatásával indít segélyprogramot az Ökomenikus Segélyszervezet a kárpátaljai, illetve a Kárpátaljára érkező menekült fiatalok támogatása, a háború miatt nehéz helyzetbe került közösségek megerősítése érdekében – tájékoztatta a szervezet hétfőn az MTI-t.

A hosszú távú együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztériumi államtitkára és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója írta alá Washingtonban – tartalmazza a közlemény.

„Az Ifjúság a társadalmi kohézió szolgálatában: Belső menekült és rászoruló fiatalok támogatása Kárpátalján”

elnevezésű program ingyenes képzésekkel segíti a kárpátaljai fiatalok angol tanulását és sportolását, illetve lehetőséget nyújt majd az amerikai kultúrával való ismerkedésre is. A programokban a Kárpátalján nehéz körülmények között élő, illetve belső menekült 12-24 éves fiatalok vesznek majd részt – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy ez az új nemzetközi együttműködés fontos mérföldköve a segélyszervezet közel három évtizedes ukrajnai jelenlétének, azzal, hogy

újabb területre terjeszti ki a háború következményeit enyhítő, immár négy éve tartó tevékenységét, amivel hozzájárul a térség békés jövőjének megalapozásához.

A segélyszervezet delegációja – Vitalia Manailo, a segélyszervezet ukrajnai képviseletvezetője, Keveházi Klára, forrásszerzésért és nemzetközi partnerségekért felelős igazgató, valamint Gáti Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Oktatásért Alapítványának kuratóriumi tagja – Washingtonban tárgyalásokat folytattak a további lehetséges együttműködésekről és partnerségekről az ukrajnai segítségnyújtás további bővítése és erősítése érdekében.

Emlékeztettek arra: az Ukrajnában 1998 óta állandó jelenléttel bíró Ökumenikus Segélyszervezet történetének eddigi legnagyobb humanitárius szerepvállalásában

már közel 1 millió embernek segített a négy éve tartó háborús válság során.

Az Ukrajna 23 megyéjét érintő nemzetközi jelentőségű segélyprogram a Magyarországra érkező menekültek támogatására is kiemelt figyelmet fordít.

A segélyszervezet a határ mindkét oldalán a háború okozta szenvedés enyhítésére törekszik, azonban a hamarosan ötödik évébe lépő konfliktus negatív hatásai egyre súlyosbodnak, nőnek a humanitárius szükségletek, a helyzetet tovább nehezíti a világszerte tapasztalható forráshiány – jegyezték meg.

