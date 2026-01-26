A védelem megalapozatlannak tartja a vádat a Kuciak-gyilkosság ügyében

Marian K. és Alena Zs. védőügyvédei megalapozatlannak tartják a vádat Ján Kuciak oknyomozó újságíró megölésének megrendelése ügyében. Szintén megalapozatlannak tartják a vádat az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében. Marek Para, Marian K. ügyvédje szerint a bíróságnak közölnie kell, elfogadja-e bizonyítékként a Threema alkalmazáson keresztül folytatott kommunikációt, és más bírósági ítéletekre hivatkozott, melyeknél ezt nem fogadták el.

A hétfői tárgyaláson amiatt is tiltakozott, hogy a Legfelsőbb Bíróság másik bírói szenátus felállítását rendelte el. Alena Zs. ügyvédje, Ján Neszméry szintén megalapozatlannak tartja a vádat, például megkérdőjelezte Andruskó Zoltán koronatanú szavahihetőségét.

Szerinte a módosított vádiratot még az újabb főtárgyalás megkezdése előtt át kellett volna adni a védelemnek.

A meggyilkolt újságíró szülei egymillió eurós nem vagyoni kártérítésre tartanak igényt, Martina Kušnírová édesanyja szintén. Az ügyészek nem tartanak igényt kártérítésre, Maroš Žilinka legfőbb ügyész lemondott a sértetti eljárási jogokról.

Miroslav Mazúch, a bírói szenátus elnöke közölte, hogy délután Darko D.-t hallgatja meg a bíróság az ügyészek ellen tervezett gyilkosság ügyében. A későbbi tárgyalási napokon további vádlottakat hallgat meg a bíróság, akik azonban megtagadhatják a vallomást.

A 2018 februárjában történt Kuciak-gyilkosság ügyében ismét Marian K. és Alena Zs. bűnösségéről tárgyal a bíróság. Az ŠTS 2020 szeptemberében eredetileg felmentette őket a vádak alól, de a Legfelsőbb Bíróság 2021 májusában visszaadta az ügyet az elsőfokú bíróságnak.

A gyilkosság végrehajtóit, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást már 25 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, Andruskó Zoltán pedig 15 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

Az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt négy személy, Marian K., Alena Zs., Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat. Maroš Žilinka és Daniel Lipšic megölését a vád szerint 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský meggyilkolását 2018-ban.

TASR/Felvidék.ma