A Magyar magazin január 28-i műsorának tartalmából

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, január 28-án a magyar nyelvű Híreket következően, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Kik kapták a Csemadok Országos Tanácsának díjait Galántán?;

Kik vehették át Füleken a Nógrád Közművelődéséért-díjat?;

Hogyan népszerűsítik a tudományokat a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban?;

Miről szól a Komáromi Jókai Színház Szívritmuszavar című előadása?;

Milyen jégszobrok készültek a Magas-Tátrában az idei jégszobrász világversenyen?

A műsorvezető Récsei Noémi.

A Magyar magazin után ismét látható a Németh Ilonáról készült portréfilm, abból az alkalomból, hogy a Munkácsy-díjas képzőművész 2026. január 22-én Budapesten átvehette a magyar képzőművészeti élet egyik rangos elismerését, a Herczeg Klára-díjat.

BÁ/Felvidék.ma