Rendkívül száraz az idei tél

A leginkább érintett területeken közel 100 milliméternyi csapadék hiányzott a 2025. december 1. és 2026. január 20. közötti időszakban, a hegyvidéki területeken pedig még szárazabb az időjárás – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„Ezen a télen nemcsak a mezőgazdászoknak és az erdészeknek, hanem a vízgazdálkodóknak is problémákat okoz a szárazság, és ez már tavaly is így volt” – tájékoztattak a meteorológusok, majd hozzátették, novemberben sok csapadék esett, míg decemberben jelentősen az átlag alatt maradt a csapadék mennyisége.

Bár több hó hullott, az SHMÚ előrejelzése szerint az olvadás utáni nedvességtartalom nem lesz jelentős.

„A hidegebb időnek, és az új év első heteiben lehullott hónak köszönhetően fokozatosan javul a helyzet, de még mindig az átlag alatt van a csapadékmennyiség” – közölte az SHMÚ.

A szakértők szerint szélsőséges szárazság jelenleg csak Besztercebánya és Trencsén megye egyes területein tapasztalható. Az ország többi részén szárazabb, vagy mérsékelten száraz az idő. Emellett a napi átlagos vízhozam és a talajvíz szintje is fokozatos csökken.

Az átlagos havi vízhozamok is kedvezőtlenül alakulnak, különösen a Vág és a Bodrog vízgyűjtő területein.

„Az előrejelzés szerint jelenleg nem várható jelentős csapadékmennyiség, és ha ez hosszabb ideig így lesz, az jelentős problémákat okozhat a gazdáknak a tavaszi vetés során, de a vízgazdálkodóknak is” – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, hozzátéve, hogy a tavalyi száraz tél miatt nagyon alacsony volt a vízszint a vízgyűjtőkben.

tasr/Felvidék.ma