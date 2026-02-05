Február 9-ig kell befizetniük a megemelt összegű járulékokat az egyéni vállalkozóknak

A Szociális Biztosító emlékezteti az egyéni vállalkozókat és az önkéntesen biztosított személyeket: a 2026 januárjára vonatkozó, már megemelt összegű társadalombiztosítási járulékokat legkésőbb 2026. február 9-éig kell befizetni. A biztosító egyben azt javasolja, hogy az érintettek módosítsák az állandó banki megbízásban szereplő összeget, valamint ellenőrizzék a helyes variábilis és specifikus azonosítókat.

„Javasoljuk az egyéni vállalkozóknak és az önkéntesen biztosított személyeknek, hogy frissítsék az inkasszóban szereplő járulék összegét, és ellenőrizzék a megfelelő variábilis, illetve specifikus szimbólum használatát” – közölte Martin Kontúr, a Szociális Biztosító szóvivője.

A szóvivő pontosította: 2026. január 1-jétől a kötelezően biztosított egyéni vállalkozók minimális havi járuléka 303,11 euró, míg a maximális összeg 5557,26 euró. Azon önkéntesen biztosított személyek esetében, akik nyugdíj-, betegség- és munkanélküliségi biztosítással is rendelkeznek, a minimális havi járulék 321,39 euróra emelkedett.

Kontúr arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimális és maximális járulékalap változása miatt a Szociális Biztosító 2026. január 1-jétől online kalkulátorokat tett közzé, amelyek segítségével az érintettek tájékoztató jelleggel kiszámíthatják a fizetendő járulék összegét. A számolóeszközök a Szociális Biztosító hivatalos honlapján érhetők el.

A Szociális Biztosító emlékeztet:

Az új járulékösszegről már nem küld értesítést postai küldeményben az egyéni vállalkozóknak, az információk a biztosító weboldalán érhetők el. Azok az egyéni vállalkozók, akik aktiválták az elektronikus kézbesítési fiókjukat, minden fontos tájékoztatást elektronikus úton kaptak meg.

A szóvivő közölte: 2025-ben a Szociális Biztosító csaknem 212 535 kötelezően biztosított egyéni vállalkozót tartott nyilván. Közülük több mint 207 928-an a minimális járulékalap után fizettek, míg 72-en a maximális járulékalap alapján teljesítették befizetéseiket.

„A minimális járulékot az egyéni vállalkozók mintegy 81 százaléka fizeti”

– tette hozzá Kontúr.

Végezetül hangsúlyozta: a járulékok pontos és határidőre történő befizetése segít elkerülni az esetleges tartozásokat, amelyek később negatívan befolyásolhatják a betegségi ellátásokra és a nyugdíjra való jogosultság elbírálását.

