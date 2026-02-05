Home Régió A II. járási Csemadok-bál Csatán
A II. járási Csemadok-bál Csatán

Palásttól Nagyölvedig, Lévától Farnadig képviseltették magukat a járás magyarlakta régiói

Chovan Lilla
Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola diákjainak műsora (Fotó: Molnár Tímea)

Január végén második alkalommal rendezték meg a járási Csemadok-bált Csatán, amely ismét bizonyította, hogy a közösségi összefogás és a hagyományápolás továbbra is meghatározó ereje a térség magyarságának.

A rangos eseményt megtisztelték jelenlétükkel a térség polgármesterei, magánvállalkozói, valamint a helyi és járási Csemadok-alapszervezetek elnökei és tagjai.

A bál ünnepélyes megnyitóját Kovács Péter, a lévai területi választmány elnöke tartotta, aki köszöntőjében hangsúlyozta az ilyen jellegű rendezvények közösségmegtartó szerepét.

A Csemadok tagjai, a szervezők és Fábián Zoltán (Fotó: Molnár Tímea)

Az est kulturális műsorát az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola diákjai színesítették, akik nagy sikert arattak fellépésükkel. Meghívott vendégként az erdélyi Fábián Zoltán is közreműködött, aki néhány saját dalát adta elő.

A jó hangulatról és a talpalávalóról az este folyamán a Gajmesz Band gondoskodott, hajnalig tartó mulatságra ösztönözve a résztvevőket.

Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola diákjai (Fotó: Molnár Tímea)

A rendezvényen tiszteletét tette Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke is, aki jelenlétével emelte az esemény rangját.

Borkóstoló (Fotó: Molnár Tímea)

Molnár Tímea, a bál főszervezője elmondta, hogy a bál méltó módon járult hozzá a közösségi kapcsolatok ápolásához, és megerősítette az összetartozás érzését, amely a járás magyarlakta településeit jellemzi.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

