Gál Kinga: elfogadhatatlan az a képmutatás, amely Brüsszelben a migráció ügyében zajlik

A tartózkodási engedély nem jelent korlátlan mozgási lehetőséget az Európai Unión belül, az uniós szabályokat mindenkinek tiszteletben kell tartania – jelentette ki Magnus Brunner migrációért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

A spanyol kormány január végén bejelentette, hogy mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt az országban. Az ezzel kapcsolatos uniós parlamenti vitában a biztos azt hangsúlyozta:

világos szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha egy tagállam által kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban tartózkodik jogellenesen, vagy ott nyújt be menedékkérelmet.

Ilyen esetben vissza kell térnie abba a tagállamba, amely az engedélyt kiadta – mondta. Hozzátette: ezt várják el Spanyolország legutóbb bejelentett intézkedései kapcsán is, ahogyan minden hasonló tagállami kezdeményezés esetében.

Magnus Brunner emlékeztetett arra, hogy néhány hónapon belül alkalmazandóvá válik a migrációs és menekültügyi paktum, valamint több, az Európai Parlament által frissen elfogadott reform. „A feladatunk most az, hogy a megállapodást átvigyük a célvonalon, és a jogalkotók által elképzelt módon hajtsuk végre a reformokat” – fogalmazott.

A biztos szerint az európaiak kétharmada aggódik az ellenőrizetlen migráció miatt, 89 százalékuk pedig azt szeretné, ha a tagállamok egységesebben lépnének fel az illegális migrációval szemben.

Tájékoztatása szerint az illegális határátlépések száma az elmúlt két évben 50 százalékkal csökkent, a menedékkérelmek száma pedig szintén visszaesett. Brunner kitért arra is, hogy az EU új be- és kiléptetési rendszere októberben kezdte meg működését, és áprilisra már teljes körűen bevezetik. A világ legfejlettebb határigazgatási informatikai rendszerének nevezte az eszközt, amely az első két hónapban több mint 25 millió regisztrációt rögzített, és több mint 13 ezer esetben tagadta meg a belépést hamis dokumentumok miatt.

A biztos szerint az Európai Uniónak világos stratégiai víziója van a migrációs politika jövőjéről:

olyan rendszert kívánnak, amelyben a migráció biztonságos, legális és mindenekelőtt ellenőrzött. A szolidaritást és a felelősségvállalást nevezte meg a közös fellépés irányadó elveiként.

Hangsúlyozta ugyanakkor a visszaküldések hatékonyabbá tételének szükségességét is.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője szerint elfogadhatatlan az a képmutatás, amely Brüsszelben a migráció ügyében zajlik: miközben Magyarországot napi egymillió euróra bírságolják a határvédelem miatt, a baloldali spanyol kormány félmillió illegális migráns legalizálását és állampolgársághoz juttatását tervezi, mégsem éri szankció.

Mint mondta, a spanyol szocialista kormány figyelmen kívül hagyja az európai emberek jogait és biztonságát, amikor az illegális migránsoknak kedvez. Álláspontja szerint az így legalizált bevándorlók rövid időn belül az Európai Unió bármely tagállamába eljuthatnak, így a kérdés nem csupán Spanyolországot, hanem egész Európa jövőjét érinti. A képviselő bírálta az uniós migrációs és menekültügyi paktumot is, amely – mint rávilágított – a szolidaritás elvére hivatkozva kötelező elosztási mechanizmust vezetne be. Véleménye szerint ez súlyos hiba, amely tovább mélyítené az Európát érintő migrációs válságot.

Hangsúlyozta: Magyarország tapasztalatai azt mutatják, hogy az illegális migráció megállításának egyetlen hatékony módja a külső határok megerősítése és a következetes fellépés. „Ki kell mondani: illegálisan senki nem léphet be és nem maradhat Európa területén, csak az, aki valóban védelemre jogosult”

– fogalmazott.

Gál Kinga hozzátette: a Patrióták Európáért képviselőcsoport Brüsszelben, Santiago Abascal és a VOX párt Spanyolországban, valamint Orbán Viktor és a Fidesz Magyarországon továbbra is kiállnak a határvédelem, a nemzeti szuverenitás és az európai biztonság megerősítése mellett.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában bírálta a spanyol kormány bevándorláspolitikáját, valamint az uniós intézmények migrációs megközelítését. Úgy fogalmazott: „amit most látunk, az a liberális migrációs politika iskolapéldája”. Szerinte a spanyol kormány parlamenti megerősítés nélkül kíván legalizálni több százezer illegális bevándorlót. Mint mondta, akár félmillió vagy annál is több ember státuszának rendezéséről lehet szó.

Véleménye szerint ezzel „az illegális belépés módszereit legalizálják”, ami szerinte a jogállamiság elvének ellentmond. Kijelentette: miközben egyes tagállamok tömegesen legalizálják az illegális migránsokat, „a brüsszeli kormányzó koalíció” naponta egymillió eurós bírsággal sújtja Magyarországot azért, mert megvédi határait és elutasítja a migrációs paktumot. „Ez az az összeg, amelyet azért kell fizetnünk, mert biztonságban tartjuk Magyarországot, és távol tartjuk a bajt az országunktól” – fogalmazott, abszurdnak nevezve a helyzetet.

Dömötör Csaba szerint a spanyol intézkedés „nyílt meghívólevelet” jelent újabb milliók számára, miközben az Európai Néppárthoz kötődő koalíció a migrációs paktummal ezeknek az embereknek az áthelyezését készíti elő.

A politikus úgy vélekedett: sem a spanyolok, sem a magyarok nem kértek az ilyen irányú döntésekből. Hozzátette: Európa a világ legjobb helye, amelyet szerinte a jelenlegi migrációs politika veszélyeztet.

Győri Enikő fideszes EP-képviselő felszólalásában kiemelte: a spanyol kormány több százezer illegális migráns rendeleti legalizálásával a hatalmi ambícióit szolgálja, és eltereli a figyelmet a korrupciós ügyekről. A képviselő úgy fogalmazott: az intézkedés „meghívólevél” újabb milliók számára. Hangsúlyozta: miközben Magyarország határvédelméért több száz millió eurót meghaladó bírságot kap, Spanyolországot nem éri bírálat, ami szerinte kettős mérce.

