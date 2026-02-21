A Világosság református egyházi műsor február 22-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: milyen a helyes böjt, böjtölnek-e a reformátusok, az ismerkedéstől a házasságig az imádság útján, Csekes Béla és a Cseh Testvérek Egyház kapcsolata.

Napjainkra sokak számára a böjt elveszítette jelentőségét, s nem jelent mást, mint egyfajta tisztítókúrát. Az Isten igéjére figyelő embernek azonban sokkal többet jelent. A böjt témáját Édes Árpád alistáli lelkipásztor fejti ki igehirdetésében.

Tóth Krisztián gyülekezeti lelkipásztor és neje, Tóth Molnár Évi az elmúlt héten zárult házasság hete apropója kapcsán elmesélik megismerkedésük történetét, majd az egymáshoz való csiszolódás küzdelmeit, de megtudhatjuk, mi segíti őket a nehézségek vagy éppen az egymás közötti konfliktusok kezelésében.

Petheő Attila, a komáromi Református Teológiai Kar tudományos munkatársa a Cseh Testvérek Egyház dokumentumai között végzett kutatásaiban bukkant rá Csekes Béla szapi lelkész nevére és sok érdekességet megtudott róla. Arról beszélgetünk vele, hogy milyen szerepe volt Csekes Bélának a két világháború közötti időszakban és milyen kapcsolatokat ápolt a Cseh Testvérek Egyházzal.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

Reformata/Felvidék.ma