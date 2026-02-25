Több mint 140 millió euró értékben hajtottak végre fejlesztéseket Nagyszombat megyében

A beruházások tekintetében Nagyszombat megye jelentős előrelépést tett az elmúlt három esztendő alatt. A fejlesztések meghaladták a 142 millió eurót, ugyanakkor az adósság a 2022-es szinthez képest csökkent.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: Nagyszombat megye három éven át tartó intenzív munkát, fontos döntéseket, hasznos beruházásokat és válságkezelést zárt le. Ezek mérlege volt a regionális tanács ülésének fő témája, amely a 2022-2026-os programnyilatkozat végrehajtását értékelte.

„Amikor visszatekintek az elmúlt három évre, hatalmas munkát látok, amit a tanáccsal és a csapattal együtt végeztünk. Nem volt könnyű időszak. Szembe kellett néznünk a világjárvánnyal, az energiaválsággal, az inflációval és a kormány, valamint a parlament döntései okozta bevételkieséssel. Mindennek ellenére 27,37%-ra csökkentettük az adósságot, ami alacsonyabb szint az előző választási ciklus utolsó éve végéhez mérten. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy tovább biztosítsuk a szolgáltatások és a beruházások fejlesztését, azaz folytassuk a régió modernizációjának jelenlegi ütemét a konszolidációk ellenére. Meggyőződésem, hogy még a jelenlegi mandátum utolsó évében is képesek leszünk tartani a tempót, és további kézzelfogható eredményeket hozni lakosságunk számára” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

Mint írják,

az elvégzett beruházások jelentős része a közlekedési infrastruktúra korszerűsítését célozta meg. Nagyszombat megye a 2023 és 2025 közti időszakban 38,6 millió eurót költött utak és hidak rekonstrukciójára.

A megyében több tucat másod- és harmadosztályú útszakaszt és számos hidat korszerűsítettek. Jelenleg az utolsó öt életveszélyes híd felújításán dolgoznak.

A tömegközlekedés területén a megye alapvető változást ért el azzal, hogy 2023-tól zónarendszert vezetett be a regionális buszközlekedésre és előfizetéses jegyeket minden tömegközlekedésben utazó számára. 2025-ben Nagyszombat regionális és városi közlekedését egy integrált előfizetéses jeggyel kötötték össze. Az utasok egyetlen jeggyel utazhatnak a településekről a megyeközpontban lévő úti céljukig, beleértve a városi közlekedést is.

Az egészségügy területén Nagyszombat megye bővítette a speciális mentőautók számát, továbbá létrehoztak egy otthoni ápolási ügynökséget, valamint egy mobil hospice-t. 2025-ben a megye pszichoszociális központot nyitott pszichiátriai járóbeteg-rendelővel, kórházzal és klinikai pszichológusi járóbeteg-rendelővel Nagyszombatban.

Emellett folytatódott a fiatal orvosok támogatása.

Szociális területen új szociális szolgáltatólétesítményeket hoztak létre Galántán. A megye folyamatosan azon dolgozik, hogy korszerűsítse meglévő létesítményeit.

Jelentős beruházásokat hajtottak végre az oktatásban is. A régió több mint húsz középiskolát akadálymentesített, ugyanakkor korszerűsítette a szaktantermeket, tornatermeket, sportpályákat, kollégiumokat. A megye támogatja a duális képzés fejlesztését a munkaadókkal együttműködve. A Tehetségközponton keresztül segíti az általános iskolás diákokat képességeik felfedezésében és a helyes döntések meghozatalában jövőbeli pályájuk kiválasztásakor. Ennek célja a fiataloknak a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő felkészítése.

A megye megőrizte a fennhatósága alá tartozó 18 kulturális intézmény stabilitását, és megnyitotta a Nagyszombati Kreatív Központot, amely modern hátteret biztosít az alkotók számára. Folytatódik a nagyszombati Ján Palárik Színház, valamint a múzeumok és galériák modernizálása. A megye megkezdte a galgóci csillagvizsgáló átfogó modernizációját. Idén a megyében átadják a nagymácsédi Szólásszabadság emlékművét is.

A kerékpározás területén a régiónak sikerült előrelépést elérnie számos projekt előkészítésében és megvalósításában a funkcionális és biztonságos kerékpárút-hálózat létrehozása érdekében.

A fejlesztések célja, hogy a kerékpárutak ne csak a kikapcsolódást szolgálják, hanem a regionális közlekedési rendszer természetes részévé váljanak.

A pöstyéni megyei repülőtér jelentős fejlesztésen ment keresztül. A régió és a Regionális Turisztikai Szervezet együttműködésének köszönhetően bevezették a Tel-Aviv–Pöstyén járatot. A beutazó turizmus további fejlődését várhatóan még idén elősegíti egy gyógyfürdői turizmust vonzó útvonal.

