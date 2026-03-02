Home Régió Új pályázat segíti a környezetvédelmi kezdeményezéseket Nyitrán
Régió

Új pályázat segíti a környezetvédelmi kezdeményezéseket Nyitrán

BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A Nyitrán működő szervezetek és informális polgári társulások pénzügyi támogatást igényelhetnek olyan közhasznú projektek megvalósítására, amelyek a természet és a környezet védelmét szolgálják. A Nyitrai Közösségi Alapítvány ezekben a napokban tette közzé az „Eko ďalej Nitra” elnevezésű pályázati felhívását.

A felhívás szerint egy projektre legfeljebb 3000 euró támogatás igényelhető, a kezdeményezések megvalósításának pedig Nyitra területén kell történnie.

„A támogatási program célja, hogy ösztönözze a város lakóinak közhasznú tevékenységeit és kreatív kezdeményezéseit a biodiverzitás növelése és védelme, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén”

– tájékoztatott az alapítvány.

A program keretében olyan projektek is támogatásban részesülhetnek, amelyek a hulladékképződés mérséklésére, a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának javítására, illetve a lakosság környezettudatosságának növelésére irányulnak.

„Célunk, hogy ösztönözzük a polgárokat: aktívan kapcsolódjanak be a környezet védelmébe és alakításába, ezáltal hozzájárulva a város életminőségének javításához”

– közölte az alapítvány. A projektjavaslatok benyújtásának határideje március 30.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

