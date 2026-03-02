„Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya”

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs – közölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a videóban azt mondta: a műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa őket.

A kormányfő elmondta, hogy

hétfőn reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel indították a napot: részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról.

A magyar kormány rendelkezésére álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya – hangsúlyozta.

„Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben. De Magyarország nem hagyja magát, és az olajblokádot le fogjuk törni” – fogalmazott Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma