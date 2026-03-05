Szijjártó Péter: az ukránok a józan eszüket vesztve berendelték a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét

Az ukrán kormány teljesen elveszítette a józan eszét, amit jól tanúsít, hogy ismét berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét a kijevi külügyminisztériumba, ezúttal az orosz hadifogságból kiszabadított két katona ügyében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Győrben a tárca tájékoztatása szerint.
A tárcavezető kijelentette, hogy „az ukránok gyakorlatilag teljesen elveszítették a józan eszüket, a józan ítélőképességüket, vagy ha még őszintébben akarnék fogalmazni: az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük”.
„Hiszen azok után, hogy tegnap két magyar embert hazahoztunk orosz hadifogságból, két olyan magyar embert, akiket az ukránok maguk erőszakkal vittek a háborúba, akik kis híján meghaltak a frontvonalon, őket hazahoztuk, megmentettük az életüket, biztonságba helyeztük őket, és most ezért reklamálnak, balhéznak az ukránok” – mondta.
„Mára berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, hogy a felháborodásuknak hangot adjanak azok után, hogy két magyar embernek az életét megmentettük” – folytatta. „Legyen világos üzenet az ukránoknak: hagyják békén a magyar embereket! Hagyják békén azokat az embereket, akiket ők vittek el erőszakkal a háborúba, és akiket mi megmentettünk! Szálljanak le róluk, semmi közük ezekhez az emberekhez!” – tette hozzá.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány továbbra is azon lesz, hogy segítséget nyújtson minden bajba került magyar embernek, és hogy Magyarországon kívül tartsa a háborút.
„Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első. Senkinek nem fogjuk engedni, hogy beleprovokáljanak minket ebbe a háborúba, még az ukránoknak se! Értsék meg, semmi közük ezekhez az emberekhez, hagyják őket békén, szálljanak le róluk!” – fogalmazott.
Kijev ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy súlyosan sérült a nemzetközi jog azzal, hogy Moszkva átadott két hadifoglyot Magyarországnak. „A nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két ukrán hadifoglyot Magyarországnak” – jelentette ki a hadifoglyokkal való bánásmód kérdéseivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs csütörtökön kiadott közleményében.
„A törzs elítéli az ukrán állampolgárok átadását Magyarország és az agresszor állam között, és ezt orosz provokációnak tekinti. Ezzel a céljuk ismét támadni a genfi egyezményeket és a nemzetközi jogot, valamint Oroszország Európa elleni hibrid agressziójának keretében kísérletet tenni két európai ország kapcsolatainak lerontására” – hangsúlyozták a Telegramon.
A testület azt állítja, hogy Moszkva háborús bűneinek támogatása, illetve az ukrán hadifoglyok életével való manipulálás a nemzetközi bíróságok által úgy értékelhető, mint részvétel az Ukrajna elleni kiprovokálatlan agresszióban.
„Felszólítunk mindenkit, aki érintett ebben a provokációban, hogy mondjon le jogellenes szándékairól, és ne tegye alkualappá azokat az ukrán katonákat, akik az Oroszországi Föderáció agressziója következtében kerültek orosz fogságba.
Egyúttal követeljük, hogy adjanak teljes körű tájékoztatást a fogságban lévő ukrán állampolgárok egészségi állapotáról, és tegyék lehetővé, hogy Ukrajna felhatalmazott képviselői meglátogathassák védőinket” – áll a közleményben.
A koordinációs törzs állítása szerint folyamatosan dolgozik azon, hogy minden ukrán állampolgárt – beleértve a kettős állampolgársággal rendelkezőket is – kivétel nélkül kiszabadítsa és hazavigye az orosz fogságból. „Korábban, 2023-ban Oroszország már átadott 11 ukrán állampolgárt Magyarországnak anélkül, hogy erről egyeztetett volna Ukrajnával” – emlékeztettek.
MTI/Felvidék.ma