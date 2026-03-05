Home Itt és Most Pavol Gašpar elfogadja az államfő döntését
Itt és Most

Pavol Gašpar elfogadja az államfő döntését

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatója teljes mértékben elfogadja a tavalyi közúti baleset ügyében indított fegyelmi eljárás eredményét és Peter Pellegrini államfő döntését, ezért lemond a fellebbezési jogáról is – erősítette meg a TASR hírügynökségnek Natália Holubová, az SIS szóvivője.

„A mai döntést a Szlovák Információs Szolgálat igazgatója elleni hathónapos politikai hajtóvadászat lezárásának tekintem egy olyan közlekedési baleset miatt, amit nem ő idézett elő” – jelentette ki az SIS igazgatója.

Pellegrini egyhavi 15 százalékos bérelvonással sújtotta Gašpart a közúti baleset miatt és kijelentette, nem lát okot arra, hogy fegyelmi eljárás induljon az SaS kezdeményezése alapján.

Az SIS igazgatója tavaly augusztus 30-án közúti baleset résztvevője volt a nyitrai Dobšinský utcán. A rendőrség alkoholszondás ellenőrzést végzett a baleset résztvevőinél, egyikük sem fogyasztott alkoholt. Az elnöki hivatal az SIS felettes szerveként januárban indított fegyelmi eljárást.

Az ellenzék gyanúsnak tartja a baleset körülményeinek kivizsgálását. Gašpart több más ügy miatt is bírálják az ellenzéki pártok.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Akár 30 centtel is drágulhat az üzemanyag a...

Nyelvi Jogok 2.0: lovaskocsiból repülőgépre

„Százezerrel kevesebben lettünk, de a sorsunk még a...

Egyhavi bércsökkentés az SIS igazgatójának büntetése

Szélhámosok küldözgetnek sms-t a Szlovák Posta nevében

A szlovák áramszállító felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló...

Hatályon kívül helyezi a kormány a Bejelentővédelmi Hivatal...

A Hlas-SD támogatja a nagykövetségeken való szavazást

Áprilisban kezdődik a szepesófalui gimnáziumi támadó bírósági tárgyalása

Újabb áldozata van a komáromi ügyfélközpontnál történt tragédiának

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma