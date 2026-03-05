Pavol Gašpar elfogadja az államfő döntését

Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatója teljes mértékben elfogadja a tavalyi közúti baleset ügyében indított fegyelmi eljárás eredményét és Peter Pellegrini államfő döntését, ezért lemond a fellebbezési jogáról is – erősítette meg a TASR hírügynökségnek Natália Holubová, az SIS szóvivője.

„A mai döntést a Szlovák Információs Szolgálat igazgatója elleni hathónapos politikai hajtóvadászat lezárásának tekintem egy olyan közlekedési baleset miatt, amit nem ő idézett elő” – jelentette ki az SIS igazgatója.

Pellegrini egyhavi 15 százalékos bérelvonással sújtotta Gašpart a közúti baleset miatt és kijelentette, nem lát okot arra, hogy fegyelmi eljárás induljon az SaS kezdeményezése alapján.

Az SIS igazgatója tavaly augusztus 30-án közúti baleset résztvevője volt a nyitrai Dobšinský utcán. A rendőrség alkoholszondás ellenőrzést végzett a baleset résztvevőinél, egyikük sem fogyasztott alkoholt. Az elnöki hivatal az SIS felettes szerveként januárban indított fegyelmi eljárást.

Az ellenzék gyanúsnak tartja a baleset körülményeinek kivizsgálását. Gašpart több más ügy miatt is bírálják az ellenzéki pártok.

TASR/Felvidék.ma