1,5 millió kokárda hirdeti a Kárpát-medencében a nemzet egységét

Tavaly ősz óta 14 ezer magyar ember 1,5 millió kokárdát készített egy országos kezdeményezés során, amelyek azt hirdetik: egy a nemzet – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára szombaton a Békés vármegyei Szarvason.

Závogyán Magdolna szerint nem kell újraértelmezni 1848 üzenetét a mának. „178 év távlatában ugyanolyan érvényes és felemelő a szellemi örökség: a szabadság megalkuvás nélküli kivívása és megtartása” – jelentette ki.

A történelem nem más, mint az emberek döntéseinek és tetteinek összessége, eseményekké formálódott eredmény, ezt a cselekvő összetartozást hirdeti a 2025 őszén kormányzati támogatással indult országos kezdeményezés.

Kárpát-medence-szerte 1350 település szakkörei fogtak össze – köztük a szarvasi közösségek is – tizennégyezer honfitárs közreműködésével. Huszonnyolcezer szorgos kéz készített kokárdákat

– fejtette ki.

„Egy a nemzet” – hirdetik a kokárdák a kulturális államtitkár szerint. Egy a nemzet bárhol a világon, ahol magyar szó hangzik el, mert a nemzet „közös nyelv, kultúra, örökség és felelősség” – jelentette ki.

Závogyán Magdolna hangsúlyozta, a jövőt nem készen kapjuk:

„azt munkánkkal, hűségünkkel és egymás felé forduló figyelmünkkel mi magunk álmodjuk és teremtjük meg”. A magyar sorsot nem kívülről írják

– tette hozzá. „Mert egy a nemzet a jelenben, és szabadságát megtartva maradhat egy a jövőben is” – zárta szavait a kultúráért felelős államtitkár.

MTI/Felvidék.ma