Home Kitekintő Semjén Zsolt: amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek
Kitekintő

Semjén Zsolt: amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Valójában az anyaországi magyarok tartoznak köszönettel az erdélyi magyaroknak, mert példát mutatnak nekik nemzethűségből és megmaradni akarásból, és amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Székelyudvarhelyen, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium magyar állami támogatással felépült épületének avatóünnepségén.

A politikus hálaadó istentiszteleten vett részt a székelyföldi város református templomában. Ünnepi beszédében kijelentette: a székelyudvarhelyi református iskola a magyar megmaradás őrhelye, iránytűje és szimbóluma.

Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Emlékeztetett: a református egyház ötszáz éves történetében folyamatos az igehirdetés és az oktatás, és ezek kiegészítik egymás.

Kató Béla emeritus püspök felidézte, hogy az épület átadása a katolikus diákotthon beomlása után bevezetett hatósági szigor miatt késett. „Úgy felavatni egy iskolát, hogy ott vannak benne a gyermekek, igazán nagyszerű dolog” – mondta.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szijjártó Péter: az ukránok hülyének néznek minket, de...

Nacsa Lőrinc: a magyar jövő az, amiért érdemes...

Orbán Viktor: a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért...

Trump szerint valószínűleg már nem él Irán új...

Nacsa Lőrinc: a magyar közösségek szerte a világban...

Orbán Viktor: el a kezekkel a magyarok szabadságától!

1,5 millió kokárda hirdeti a Kárpát-medencében a nemzet...

Sulyok Tamás: a magyar tudomány és kultúra képviselői...

„Itt az idő, hogy összefogjunk, és együtt, közösen...

Szijjártó Péter: szuverén nemzeti kormányra van szükség a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma