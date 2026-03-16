Semjén Zsolt: amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek

Valójában az anyaországi magyarok tartoznak köszönettel az erdélyi magyaroknak, mert példát mutatnak nekik nemzethűségből és megmaradni akarásból, és amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Székelyudvarhelyen, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium magyar állami támogatással felépült épületének avatóünnepségén.

A politikus hálaadó istentiszteleten vett részt a székelyföldi város református templomában. Ünnepi beszédében kijelentette: a székelyudvarhelyi református iskola a magyar megmaradás őrhelye, iránytűje és szimbóluma.

Az istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Emlékeztetett: a református egyház ötszáz éves történetében folyamatos az igehirdetés és az oktatás, és ezek kiegészítik egymás.

Kató Béla emeritus püspök felidézte, hogy az épület átadása a katolikus diákotthon beomlása után bevezetett hatósági szigor miatt késett. „Úgy felavatni egy iskolát, hogy ott vannak benne a gyermekek, igazán nagyszerű dolog” – mondta.

