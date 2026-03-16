Méltó és szép környezet várja az időseket a Dignitas társulás intézményében

A kibővített helyszínnek köszönhetően a férőhelyeinek számát tudta növelni a Dignitas civil szervezet. A palásti székhelyű társulás Ipolyságon működtet bentlakásos szociális otthont. Az állami támogatásnak köszönhetően egy új épülettel bővítették ki a hiánypótló szolgáltatásaikat.

Mint a március 16-ai ünnepi megnyitón kifejtették: „a mai nap nemcsak egy új épület átadásáról szól, hanem egy fontos mérföldkő a közösségünk életében. Bízunk benne, hogy az intézmény hosszú távon szolgálja a közösségünket, programoknak, találkozásoknak és együttműködésnek adva otthont.”

Mint Zsóka Ilona, a szociális intézmény igazgatója kiemelte: immár közel másfél évtizede működtetik az idősek gondozását szolgáló szociális intézményt, amely az elmúlt években több változáson ment át.

A Homok városrészben megvásárolt ingatlan telkén az állami dotációnak köszönhetően sikerült egy új épületet kialakítaniuk. A modern, a 21. századi igényeknek megfelelő létesítményben hat kétágyas szobát hoztak létre a hozzátartozó szociális és közösségi terekkel.

A szobák minden kényelemnek eleget tesznek, minden szobához külön fürdőszoba és teakonyha tartozik.

A tágas közösségi helyiségek mellett nagyobb méretű erkélyek is tartoznak az épülethez. A telekrendezési munkálatok még hátravannak, hamarosan a kerti részt is birtokba vehetik az intézmény lakói.

Mint az intézményvezető kifejtette:

az európai uniós forrásokból, a helyreállítási alapból több mint 1,3 millió eurós támogatást kaptak.

Ebből nem csupán az épület felépítése valósult meg, hanem a berendezést is sikerült e forrásból beszerezniük.

Az intézmény teljes ellátást nyújt a lakóknak a szociális tanácsadás, a gondoskodás és ápolás valamint a szabadidős foglalkozások tekintetében. Fontos a szociális rehabilitáció, amely a kliensek önállóságát, készségeinek a megőrzését szolgálja életük mindennapjaiban.

Az intézmény két épületében jelenleg huszonegy kliens lakik. Szakképzett személyzet gondoskodik róluk a nap huszonnégy órájában. Jelenleg teltházzal működnek. Érzékelik, hogy nagy igény van a szolgáltatásaikra, több érdeklődő várólistára kerül.

A fejlesztésnek köszönhetően méltó és szép környezetben élhetik mindennapjaikat az intézmény lakói.

Pásztor Péter/Felvidék.ma