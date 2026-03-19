Sztárok produkciói kísérik A Dal 2026 döntős mezőnyének kihirdetését

A szombati, utolsó elődöntő másnapján derül ki, melyik versenydalok jutnak be A Dal 2026 döntőjébe. A vasárnap 19:35-kor kezdődő élő adást három extra produkció teszi még emlékezetesebbé: színpadra áll a dalválasztó zsűrije, Dér Heni meglepetéssel érkezik, Kamarás Iván pedig két népszerű énekes oldalán tér vissza a show-ba. A szimfonikus finálé március 28-án élőben követhető a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Magyarország egyetlen dalversenyének vasárnapi extra adásában a műsorvezetők, Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente jelentik be a döntős mezőnyt. A legfrissebb magyar zenéket ünneplő showműsor három különleges produkciót is tartogat. Az izgalmakat zenei újdonságok fokozzák. Dér Heni legújabb dalát hozza a showműsor színpadára. A nemrég elhunyt könnyűzenei legendáról, Fenyő Miklósról dalválogatással emlékezik meg a közmédia, a slágercsokrot Vágó Zsuzsi, Kamarás Iván és Szabó Máté adja elő.

Az estét az ítészek közös fellépése teszi még különlegesebbé, először áll össze Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György. A zsűri egy kifejezetten erre az alkalomra írt dallal készül.

Az adás további különlegessége, hogy az élő show-ba jutott harminc dal előadója együtt izgulja végig az estét a stúdióban, méghozzá az elődöntős áthangszereléseket támogató kilenc mester társaságában. A versenyben maradó produkciókat a március 28-i fináléban a világhírű nagyzenekar, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri.

Döntős mezőny kihirdetése – vasárnap 19:35-kor a Dunán és a Petőfi Rádióban.

