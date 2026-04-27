A két Baracska összetartó barátsága

Immár több éve működik együtt az érsekújvári járásbeli Barsbaracska község és az anyaországi Fejér vármegyében lévő Baracska nagyközség. A köztük lévő testvértelepülési kapcsolat élő és sokrétű. A hétvégén a barsbaracskaiak látogattak el Baracskára.

„A két település három évvel ezelőtt írta alá a testvértelepülési szerződést, a kapcsolatunk azonban régebbre nyúlik vissza” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Wurczer Péter, Barsbaracska polgármestere.

Mint az opera- és operetténekes hozzátette, kulturális téren vette fel a két település a kapcsolatot. A művészek mellett a barsbaracskai Hajtmann Bélának és dr. Kolumbán Ottiliának, Baracska alpolgármesterének elévülhetetlen érdemei voltak a kapcsolatfelvételben.

A szerződés aláírására 2023-ban került sor, azóta minden évben szerveznek tanulmányutakat a testvértelepülésre.

Így a baracskaiak már háromszor jártak a felvidéki testvéreiknél. Fesztiválokon, falunapokon jönnek össze. A kulturális események mellett a sport terén is együttműködnek, az öregfiúk labdarúgó-mérkőzését több alkalommal szervezték meg. Fiataloknak is szerveztek már eseményt.

Az anyaországi partnerek jelent voltak a 2025 augusztus elejei kastélynapokon a barsbaracskai Kelecsényi-kastélyban. A két önkormányzat közös testületi ülése is megvalósult a nagyszabású esemény részeként.

Az idén a barsbaracskaiak meghívást kaptak a múlt hétvégi baracskai Túró- és Pörköltfesztiválra.

„Szerteágazó és élő a kapcsolatunk, barátságok alakultak ki köztünk. Örömteli minden találkozás”

– jegyezte meg Wurczer Péter.

A baráti kapcsolat nem csupán az összetartozást erősíti, a tapasztalatszerzést és a kölcsönös információszerzést, a tanulást is célozza.

A barsbaracskaiak Baracska mellett a martonvásárhelyi kastélyt is meglátogatták, ahol találkoztak a felvidéki település szülöttével, dr. Szabó Tiborral, aki másfél évtizeden át vezette Mártonvásárhely települést. Hazafelé a tatabányai Turul-emlékműnél is megálltak.

A felvidéki vendégek nem érkeztek üres kézzel az anyaországi testvéreikhez, a barátság padját adták át Szőlősy Attilának, Baracska polgármesterének és a község lakóinak. Az idén még további közös rendezvényekre, találkozásokra kerül sor. Nyáron a baracskaiak érkeznek a Felvidékre, ősszel pedig barátságos mérkőzésre kerül sor Baracskán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma