Első születésnapját ünnepli a Csukás Meseposta

Mintegy 300 levél, rajz és hangüzenet tanúskodik arról a különleges kapcsolatról, amely egy év alatt István bácsi és a kis hallgatók között szövődött. A Csukás Meserádió interaktív műsora, a Csukás Meseposta az első születésnapját ünnepli: a műsor főszereplője, Mikó István, a rádió Mesepostása arra ösztönzi hallgatóit, hogy leveleikben osszák meg vele mindazt, ami velük történt, ami foglalkoztatja őket a mindennapi életükben.

A Csukás Meseposta egy interaktív műsor, ahova a gyermekek leveleket, rajzokat, hangfelvételeket és saját gondolataikat küldhetik be, amelyeket István bácsi, a Mesepostás a rádióadásban bemutat, felolvas vagy lejátszik.

A műsor felelős szerkesztője Csiki Dorottya Mária kifejezetten bátorítja a gyerekeket arra, hogy írjanak családjukról, kedvenc könyvükről, meséikről, állataikról, vagy akár saját verseiket, történeteiket is osszák meg.

Így a gyerekek megtapasztalják, hogy gondolataiknak értéke van, véleményük számít, és alkotásaik nyilvánosságot kaphatnak. Ez erősíti az önbizalmat, a kommunikációs kedvet és a közösséghez tartozás élményét. A beküldött tartalmak révén a gyerekek megtanulják, hogyan fejezzék ki magukat szóban, írásban vagy vizuális formában. A Meseposta emellett fejleszti az anyanyelvi kompetenciákat is. A Csukás Meseposta több mint egy rádióműsor – egy nagy családdá kovácsolta a kis hallgatókat. Az első év eredménye lenyűgöző: mintegy 300 levél, rajz és hangfelvétel érkezett a szerkesztőségbe határon innen és túlról.

A Csukás Meseposta 2025. április 26-án indult útjára, Gévai Csilla meseíró koncepciója alapján. A házigazda Mikó István, Jászai Mari-díjas és Karinthy-gyűrűs színművész, aki István bácsi, a Mesepostás szerepében várja szombat délelőttönként a kis hallgatókat. A produkció főcímdalát a Kaláka együttes és a rádió csatornahangja, Gubik Petra adja elő.

A Meseposta küldetése a mai digitális világban rendhagyó: a személyes hangvételű, lassúbb és elmélyültebb mesélés kultúráját kívánja visszaadni a családoknak. A műsor célja, hogy érzelmi biztonságot és iránymutatást nyújtson a gyerekeknek.

Az elmúlt egy évben sugárzott 50 epizód mindegyike a meséken keresztül segített eligazodni különböző élethelyzetekben, legyen szó félelemről, barátságról vagy éppen a természet védelméről.

A műsor a digitális tartalmakkal telített médiakörnyezetben tudatosan a képzeletre és a figyelmes mesélésre épít, így a hallgatók nemcsak befogadói, hanem alakítói is a tartalomnak. A műsor különlegessége, hogy a gyerekek nem egyszerű választ kapnak üzeneteikre: a Csoda Meseládika egy-egy tanulságos történetet „ajánl” nekik, vagy maga István bácsi olvas fel egy klasszikus mesét.

A visszajelzések alapján a műsort nemcsak az óvodás és kisiskolás korosztály követi, hanem a szülők és nagyszülők is bekapcsolódnak a közös mesehallgatásba. Pedagógusok számára is hasznos kiegészítőnek bizonyult, mivel klasszikus mesekincset, a névadó Csukás István örökségét és a kortárs mesék értékeit ötvözi.

Mikó István így nyilatkozott az évforduló kapcsán: „Hétről hétre egyre jobban magaménak érzem a Mesepostás karakterét. Bár nekem a valóságban nincs unokám – csak a műsorban, Palkó és Panka – minden alkalommal szeretettel tölt el a gyerekek felől áradó őszinte ragaszkodás. Minden második levélben úgy köszönnek el tőlem: » Szeretlek, István bácsi «. Ez ajándék”. A művész hozzátette, külön öröm számára, hogy a Csukás Meserádió rendezvényein személyesen is találkozhat a kis „Csuki-Mukikkal”.

A jeles évfordulót stílusosan egy születésnapi adás keretében ünnepli meg a stáb és a hallgatók: István bácsi és barátai felelevenítik az elmúlt év legszebb pillanatait, legkedvesebb leveleit, és természetesen a Csoda Meseládika is tartogat valami különlegeset a második év kezdetére.

MTVA/Felvidék.ma