„Kabátokat kell magunk után hagyni, nem tövispalánkokat”

Benkő Géza színművész, rendező emléke előtt tisztelegtek hétfőn délután Komáromban. A Tátra mozi előtt felavatták a tragikus hirtelenséggel elhunyt, Komáromhoz is szorosan kötődő művész csillagát, amelyet özvegye és fia leplezett le.

A komáromi mozicsillagok sora újabb névvel bővült: idén Benkő Géza kapott csillagot a Megye utcán, a mozi előtt. A városban az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a filmművészet és a színművészet Komáromhoz kötődő alakjai előtt ilyen formában is tisztelegnek.

A hétfő délutáni program 14 órakor a Mindennapi tenyerünket című előadással kezdődött, amelyet Telihay Péter rendezett, Tóth Attila írt, és amelyben Gubík Ági, Rancsó Dezső és Nádasdy Péter játszottak. Ezt követően, 16.30-kor került sor a mozicsillag ünnepélyes felavatására Benkő Géza tiszteletére, majd 17 órától Molnár Csaba A rendes ember című filmjét vetítették.

Az ünnepségen Keszegh Béla polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, a csillagavatás célja, hogy a díjakon túl valami maradandó is létrejöjjön, olyan emlékjel, amely később is megszólítja az arra járókat. A polgármester arról beszélt, hogy amikor a komáromiak vagy a városba érkező vendégek elsétálnak a mozi előtt, a csillagok egy-egy kérdést, gondolatot, emléket, akár egy filmrészletet is felidézhetnek bennük.

Keszegh Béla kiemelte: a csillagok sora mára erős és látványos emlékhellyé vált, amelyre a város büszke lehet. Az elmúlt években már jelölések alapján dönt a képviselő-testület arról, kinek a neve kerüljön a következő csillagra. Idén a választás Benkő Gézára esett.

A polgármester személyes hangon idézte fel a művészt. Úgy fogalmazott, aki ismerte Benkő Gézát, annak rögtön beugrik egy kép róla: az asztalon pörgetett Marlboro-doboz, a beszélgetések, a humor, a monodrámák. Hangsúlyozta, hogy Benkő Gézának több emlékezetes bemutatója is volt a mozihoz közeli helyszíneken, így a csillag most szinte „a korábbi tetthely” közelében őrzi emlékét.

„Géza most egy csillag formájában itt marad velünk, délutánonként elkísér bennünket” – hangzott el az ünnepségen. Keszegh Béla szerint a csillag alkalmat ad arra is, hogy az emberek újra felidézzék Benkő Géza poénjait, humorát, személyiségének derűjét.

A polgármester arra is utalt, hogy a moziban a sorokat a csillagok névadóiról nevezik el, így mostantól már a Benkő Géza-sorba is lehet jegyet kérni. Mint mondta, ilyenkor a nézők egy pillanatra visszagondolhatnak a művészre, majd átadhatják magukat a film élményének.

A csillagavatáson Tóth Attila is emlékezett Benkő Gézára. Beszédében egyszerre volt jelen a humor, az irodalmi utalás és a személyes barátság hangja. Úgy fogalmazott: nagy öröm látni, hogy Benkő Gézát ennyire szereti a város, hiszen ő maga is nagyon szerette Komáromot.

Benkő Gézát „a legműveltebb, legokosabb barátjaként” idézte fel, „a szóviccbűnözés pápájaként”, akinek humora, gondolkodása és rögtönzési készsége külön világot teremtett maga köré. A beszéd egyik legerősebb képe Molnár Ferenc egyik írására, A Richárd kabátja című történetre épült. Tóth Attila ennek kapcsán arról beszélt: „nagyon kevés hal meg akkor, amikor egy ember elmegy”, mert rengeteg minden marad utána.

A kabát példáján keresztül azt fogalmazta meg, hogy az ember után maradó apró dolgok, gesztusok, emlékek tovább dolgoznak, tovább hatnak.

„Kabátokat kell magunk után hagyni, nem tövispalánkokat” – hangzott el a beszédben. Tóth Attila szerint Benkő Géza egész „gardróbokat” hagyott szanaszét az országban: emlékeket, történeteket, mondatokat, humoros helyzeteket, emberi meleget.

A csillagot Tóth Attilával közösen Benkő Géza özvegye és fia leplezték le.

Benkő Géza 1969-ben született, és 2017-ben, mindössze 48 évesen hunyt el. Szlovákiai magyar színművész, rendező volt, a felvidéki magyar színházi élet meghatározó alakja. Pályája során több társulatban is játszott, színpadi és filmes szerepei mellett rendezőként is ismertté vált. Komáromhoz és a felvidéki magyar kulturális közeghez erős személyes és szakmai kötődés fűzte.

A hétfői csillagavatás a művész előtti tisztelgés mellett arról is szólt, hogy Benkő Géza emléke tovább él azokban, akik ismerték, látták, hallották, vagy akár csak később találkoznak a nevével a komáromi mozi előtt.

Szalai Erika/Felvidék.ma