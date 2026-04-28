Hat évtized a reflektorfényben – egy legendás életút ünnepe

Kevés előadó mondhatja el magáról ezt a teljesítményt. Kovács Kati, minden idők egyik legsikeresebb magyar énekesnője 2026-ban nagyszabású életműturnét tartott a Felvidéken.

A 2026-os turné felvidéki állomásai kiemelt érdeklődéssel valósultak meg

A zsúfolásig megtelt kultúrházakban az érdeklődők méltó összegzését láthatták egy páratlan pályának. A szervezők exkluzív koncertélményt ígértek. Jelenlegi kísérő zenekarával több mint 10 éve dolgozik együtt, Kolta Gergő vezetésével. Még 2018-ban is született slágere, Az én napom címmel, amit szintén előadott a kétórás koncerten, amelyen többször is visszatapsolták.

Április 14-én Dióspatonyban, április 19-én Kassán, április 22-én Galántán, április 26-án Rimaszombatban csodálhatták meg a magyar könnyűzene egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb előadóját.

Kovács Kati nemcsak sikereivel, hanem kitartásával és folyamatos megújulásával vált legendává, akinek dalai generációkat kötnek össze.

Felejthetetlen energiájú koncert- és zenei élmény

S valóban, a koncertsorozat nem csupán zenei élmény volt, hanem időutazás is. A közönség újra átélhette azokat a pillanatokat, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá. Az esteken felcsendültek az ikonikus slágerek, amelyek mára a magyar könnyűzene klasszikusaivá váltak.

Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar előadóművész, énekesnő, dalszövegíró pályafutása az 1960-as években indult, országos ismertséget az 1965-ös Ki mit tud? tehetségkutató hozott számára, amely megalapozta későbbi sikereit. Ennek 60. évfordulója alkalmából, 2025. június 13-án nagysikerű jubileumi koncertet adott Magyarország legnagyobb befogadóképességű fedett stadionjában, az MVM Dome-ban. Ő volt az első magyar énekesnő, akinek önálló koncertje volt ekkora helyszínen. A Táncdalfesztiválok alkalmával vált a közönségkedvenc előadóvá, és hamar a korszak egyik legismertebb énekesnőjévé lett. Karrierje során több mint 500 dalt adott elő, és nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is sikereket ért el. Öt kontinensen lépett fel, több nyelven énekelt. Nevéhez számos ikonikus sláger fűződik, köztük a „Ha legközelebb látlak”, a „Találkozás egy régi szerelemmel”, a „Most kéne abbahagyni” vagy az „Add már, Uram, az esőt”, amelyek máig meghatározó részei a magyar könnyűzenei repertoárnak.

Egyedi, erőteljes hangja és érzelmekben gazdag előadásmódja különleges helyet biztosít számára a zenei életben. Az idei turnéja nem csupán jubileum, hanem ünnep – egy legendás életút ünnepe, amit büszkén és kellő alázattal él meg és közvetít.

„Az ikonikus slágerek, a felejthetetlen hang és minden idők egyik legsikeresebb énekesnőjének emlékei gyönyörű érzelmekkel ajándékozták meg Rimaszombat közönségét. Köszönjük a felejthetetlen művészi élményt, és minden látogatónak a csodálatos hangulatot, amelyet együtt élhettünk át” – írta a rimaszombati Városi Művelődési Központ közösségi oldalán. S bár ezt nem jelezték, hivatalos átadó sem volt egyelőre, de úgy tűnik, szép lassan visszatér az élet a több évig bezárt kultúrházba. Ezt megelőzően Dalibor Janda adott itt koncertet, s itt ünnepelte 55 éves jubileumát a Rimavan folklórcsoport is.

HE/Felvidék.ma