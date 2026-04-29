21 év börtönbüntetésre ítélte Juraj Cintulát a Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság megerősítette Juraj Cintula 21 éves börtönbüntetését, amit a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet elkövetéséért szabott ki a vádlottra. A szenátus bűnösnek találta Cintulát terrortámadás elkövetésében. A fellebbviteli bíróság szerdai ítélete némileg módosította az elsőfokú bíróság által meghatározott jogi minősítést. Az ítélet jogerős.

Cintula ellen védett személy ellen elkövetett terrortámadás különösen súlyos bűncselekménye miatt emeltek vádat, és életfogytiglani börtönbüntetés fenyegette.

Hogy a bűncselekményt elkövette, ahhoz nem fért kétség, csak a jogi minősítés kérdése volt vita tárgya.

A Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) terrortámadás miatt tavaly 21 év börtönbüntetést szabott ki a vádlottra.

A szenátus hangsúlyozta, hogy a vádlott nem mint állampolgárra, hanem kifejezetten mint miniszterelnökre támadt rá Ficóra, mert nem értett egyet a politikájával.

Cintula fellebbezett az ítélet ellen, azzal érvelt, hogy nem állt szándékában destabilizálni az ország alkotmányos rendjét, vagy a végrehajtó hatalmat támadni.

A Legfőbb Ügyészség ügyésze helyesnek és igazságosnak tartotta az elsőfokú bíróság döntését, és javasolta a Legfelsőbb Bíróság szenátusnak, hogy utasítsa el a vádlott fellebbezését, és hagyja helyben a Speciális Büntetőbíróság ítéletét. A vádlott védekező érvelését célirányosnak nevezte.

Cintula korábban azt mondta, azért lőtt rá Ficóra, hogy a sebesülései miatt ne lehessen tovább kormányfő, de megölni nem akarta. A bűncselekményt a 2024 májusában tartott nyitrabányai kihelyezett kormányülés során követte el. Amikor Fico elindult az utcán várakozó emberek felé, a vádlott előrántotta legálisan birtokolt fegyverét, és többször rálőtt. Több sérülést okozott a miniszterelnöknek.

