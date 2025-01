Az elmúlt 20 év legjobb magyar slágerei a Csináljuk a fesztivált! következő adásában

Január 4-én a Duna zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! a 2000-es évek után született magyar dalokkal várja a nézőket. Az adásban Wolf Kati, Curtis és a Vastag testvérek is versenybe viszik az elmúlt két évtized legnagyobb hazai slágereit.

A műsor különlegessége, hogy két olyan dal is elhangzik, amelynek eredeti előadója is szerepel az évadban: Kirchknopf Gergő, az Ocho Macho frontemberének Jó nekem című fülbemászó slágerét Puss Tamás vidám feldolgozásában teszi még emlékezetesebbé, Kökény Attila szívhez szóló Nincs semmi másom című dala Vastag Tamás előadásában lesz hallható. Az adásban szerepel Vastag Csaba is, aki a Hobo Blues Band örök érvényű Nem lehet két hazád című dalát formálja saját hangjára.

A Halott Pénz Valami van a levegőben című slágere új dimenzióba kerül, amikor Veréb Tamás és Curtis közösen idézik meg a dal lendületes hangulatát. A Magna Cum Laude üzenete, a Színezd újra Pély Barna energikus produkciójában kap új árnyalatokat, Wolf Kati pedig érzéki hangjával adja vissza Zséda titokzatos Motel című popballadáját.

A NOX slágerét, a Forogj világot Völgyesi Gabi színesíti modern elemekkel. A Parno Graszt Már nem szédülök című dalát László Evelin és Bűdi Szilárd duója kelti életre egy friss feldolgozásban. A Kispál és a Borz ikonikus Csillag vagy fecske című száma a Negál frontembere, Szabó András előadásában szólal meg, míg a Tankcsapda Örökké tart című lírai rockdala Bihal Roland előadásában igyekszik meghódítani a zsűrit és a közönséget.

A válogatókból a zsűri és a stúdióközönség hét-hét dalt juttathat tovább, amelyek korszaktól függetlenül mérettetnek meg egymással az elődöntőben. Az első vegyes forduló január 11-én várja a nézőket, amikor megújulva térnek vissza az évad eddigi kedvenc produkciói.

Csináljuk a fesztivált! – 2000-es évek – január 4-én, 19:35-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma