Szlovákiai és magyar lányok helyezést nyertek egy dél-koreai modell versenyen

2025. február 19. és 28. között zajlott Koreában a rangos Miss Supertalent of the World & Fashion Week verseny, ahol a Black&White Productions ügynökség három szlovákiai modellje is részt vett.

A Miss Supermodel of the World verseny abszolút győztese a lőcsei származású

Barbora Šuňavská lett, a pozsonyi Előadóművészeti Akadémia operaének szakos hallgatója.

A harmadik helyen Andrea Iroová, a csallóközcsütörtöki magyar- angoltanár végzett.

A Fashion Queen of the World 2025 címet pedig a zsolnai Ema Talapková, a Danubius Egyetem hallgatója kapta.

A lányokat a cseh, szlovák és magyarországi licenccel rendelkező Black&White Productions ügynökség tulajdonosa delegálta a versenyre.

A csehországi lányok bekerültek a TOP 15-be, és a két magyarországi lány Galavics Dorina soproni modell és influencer a Model of the Year 2025 címet nyerte el. Kardos Anna budapesti modell, influencer és az egyik magyar reality műsor szereplője pedig bekerült a TOP 10 – be, és az Exon kozmetikai cég arca lett Miss Exon R&D címmel.

A világ harminc országának döntősei Szöulban

A versenyzők Yangpeongban és a dél-koreai Cheongriumban található luxus szállodákban, éttermekben és szórakoztató komplexumokban gyűltek össze.

Minden nap tele volt inspiráló látogatásokkal és új élményekkel, de kihívásokkal teli próbákkal, hivatalos fotózásokkal és reklámfilmek forgatásával is.

Feladataik mellett lehetőségük nyílt a koreai kultúra jobb megismerésére is. Meglátogatták a Gapyeong Begonia Park Állatkertjét és Akváriumát, különböző kozmetikai klinikákat, gyáraikat, ahol előadásokon vettek részt és számos ajándékot, oklevelet kaptak, aminek köszönhetően a kozmetikai cég hivatalos nagykövetei lettek.

Érdekes fotózáson vettek részt a 7mobility céggel, amely napelemes motorkerékpárok gyártására szakosodott elektromos töltési lehetőséggel.

Divatbemutatót tartottak az etióp nagykövetségen.

Az ukrajnai béke előmozdítását célzó konferencián vettek részt, ahol találkoztak a koreai miniszterrel.

Felejthetetlen élményt jelentett a lányok számára a koreai popénekes 10000mach koncertje, a vacsora a Guri Tower harmincadik emeletén, a luxus, többfogásos vacsora a La Scala Hotelben, valamint a legdrágább, több mint kétszáz éves tea kóstolása a Cheongrium komplexumban, amelyet a tulajdonos csak erre a fontos alkalomra nyitott meg.

A lányoknak lehetőségük volt megkóstolni a különféle hagyományos koreai ételeket, pl. kimchi, kimbap, marhahús bibimbap, seolleongtang vagy koreai barbecue. Megkóstolták a Nurungji desszertet is, ami arany edényben készült.

Az utolsó este során a döntősök Daham tervező koreai népviseletében, „hanbokokban” mutatkoztak be.

Ezt követte a népviselet felvonulása. Andrea és Ema a cseh tervező – Maria Ilinceva – Craft Explosion, Barbora pedig a Michaela Hubert szlovák tervező jelmezeit mutatta be. A következő fellépés egy helyi tervező Hanbok bemutatója volt, végül egy fürdőruha és estélyi bemutató volt. A verseny végén kihirdették a nyerteseket.

A lányok sok-sok szép és erőteljes élményt, nagyszerű emléket hoztak haza, lehetőségük volt egy remek csapat részesének lenni és a világ minden tájáról érkezett lányokkal barátkozni, és erre az élményre nagyon sokáig emlékezni fognak.

Instagram: https://www.instagram.com/blackwhite_productions/

Sajtóközlemény – BLACK&WHITE Productions/Felvidék.ma