„Bánjunk kritikusan a mesterséges intelligencia által generált forrásokkal!”

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség álláspontja szerint az alapvető etikai normák betartása a mesterséges intelligencia használata esetén különösen fontos, ezért a szövetség felhívja a szakma képviselőit, hogy vegyenek részt a MI-vel kapcsolatos önszabályozó normák megalkotásában.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: növekvő aggodalommal figyeli, hogy az MI terjedése során egyre több „mesterségesen generált, testszégyenítésre alkalmas, hamis képi tartalom jelenik meg a fősodratú médiában”.

Emlékeztettek: legutóbb Ókovács Szilveszterről, az Operaház főigazgatójáról készített „egy szakszervezet egy kifejezetten sértő, jól láthatóan manipulált képet, amely elterjedt a sajtóban, miután az érintett hírül adta, jogi lépéseket helyez kilátásba az őt érő inzultus miatt”, és „cáfolta azt az Opera testszégyenítő szakszervezete és a mesterséges unitelligencia keltette hamis látszatot, hogy ő lenne látható a sérelmezett képen”.

A médiaszövetség kiemelte: a történet a magyar sajtóban számos helyen megjelent és szinte mindegyik orgánum jelezte, hogy vélhetően a mesterséges intelligencia generálta azt a képet, amelyet a szakszervezet lejárató szándékkal használt fel. Ugyanakkor „erősen aggályos módon” szinte mindegyik orgánum be is mutatta a testszégyenítésre alkalmas hatást keltő fotót, felhasználva az Ókovács Szilveszter Facebook-oldalán közölt bejegyzést.

„Véleményünk szerint Ókovács Szilveszternek jogában áll a róla közreadott előnytelen képet megjelentetni, lévén, hogy ezzel a gesztussal is azt bizonyítja, hogy a kép valótlan. Ezzel együtt viszont úgy véljük, hogy a történtekről beszámoló, akár a legjobb szándékkal készült tudósításokban is szigorúan ügyelni kell arra, hogy az eredetileg is sértő szándékot egy médium ne erősítse fel egy-egy ilyen kép kellő minősítés nélküli közlésével” – fogalmazott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

Kiemelték: minden hasonló esetben hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a közzétett fotó egy manipulált felvétel, amely mások megalázására, becsületének megsértésére alkalmas. Az is helyes és követendő eljárás, ha az esetről beszámoló híradásokat az Ókovács Szilveszterről szóló valós fotóval illusztrálják a szerkesztőségek – írták.

Megjegyezték: a mesterséges intelligencia rohamos terjedése egyre újabb és újabb dilemmákat hoz felszínre, a médiaszövetség pedig fokozott óvatosságra int minden újságírót az MI generálta képek és szövegek felhasználása során.

Egyúttal sürgették az alapvető etikai normák rendezését, az egyértelmű és életszerű szabályozást, „hogy az erkölcsi-jogi keretek megfeleljenek az újmédia-korszak kihívásainak”.

MTI/Felvidék.ma