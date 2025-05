A 49. Duna Menti Tavasz seregszemle eredményei

Ünnepélyes keretek között zárult a 49. Duna Menti Tavasz, a bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléje.

A díjkiosztó a Kuttyomfitty Társulat Három az igazság! című előadásával kezdődött, mely a feszült várakozás mellett is hatalmas sikert aratott.

A május 27-e és 30-a között megtartott seregszemlén bábosok, szerkesztett játékok és színjátszók kategóriában mérettettek meg a fiatalokból álló művészeti csoportok a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.

Csepi Zsuzsanna, a bábos versenyműsorok zsűrijének elnöke kiemelte a bábos csoportok magas színvonalú munkáját és a közönség példás viselkedését. Hangsúlyozta, hogy bár hat csoport tudott részt venni a versenyen, mindegyikük parádés játékot mutatott be. Külön dicséretet érdemelt a közönség: „Szeretném a közönséget is nagyon megdicsérni, mert akik most itt ültek, csodálatos nézők voltak!”

Elmondta, hogy a látott produkciók valóban a gyerekek és a pedagógusok elkötelezettségéről, kreativitásáról és lelkesedéséről tanúskodnak.

A zsűri nehéz helyzetben volt, hiszen a csoportok alapos felkészültsége és az előadások gazdagsága szinte lehetetlenné tette a rangsorolást. A bábos produkciók nemcsak szórakoztatóak voltak, hanem mélyebb gondolatokat is ébresztettek, és fontos értékeket közvetítettek – a közösség összetartó erejét, az alkotás örömét és a mesék tanulságait.

A csoportok kreativitását is méltatta, különösen a hulladékanyagok felhasználását és a humoros előadásokat emelte ki. Csepi Zsuzsanna külön méltatta a kisgéresi csoport bibliai témájú előadását, amely mély hatást gyakorolt mind a zsűrire, mind a közönségre.

Végül hangsúlyozta: a közös élmény, a közös játék öröme és az egymásra figyelés az, ami ezeket a találkozókat igazán emlékezetessé teszi.

Egervári György dráma- és színházpedagógus, a szerkesztett játékok és színjátszó verseny zsűrijének elnöke a színjátszó csoportok előadásait egy vásári forgataghoz hasonlította:„Hálásak vagyunk nektek. Két napon keresztül láttunk rengeteg előadást, és ebben a rengeteg előadásban még több nagyon-nagyon izgalmas, szép pillanat volt.”

Kiemelte, hogy a gyerekek előadásai fontos pillanatokat adtak a zsűritagoknak, amelyek hosszú ideig emlékezetesek maradnak számukra.

A Csemadok országos elnöksége, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatótanácsa és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nevében Mézes Rudolf köszönetet mondott a résztvevőknek és a kísérőknek. Kodály Zoltán szavait idézve hangsúlyozta a tehetség kibontakoztatásának fontosságát, és meghirdette a jubileumi 50. Duna Menti Tavaszt.

„Kívánom, hogy jövőre barátaitokkal, társaitokkal együtt ti is, illetve a régiótokban élő további csoportok, bábosok, színjátszók készüljenek a jubileumi 50. Duna Menti Tavaszra, melyet ezennel meghirdetek.”

A fesztivál zárásaként visszaadta a város kulcsát Karaffa Attilának, Dunaszerdahely alpolgármesterének.

Karaffa Attila alpolgármester megköszönte a résztvevőknek, hogy vigyáztak a városra és hozzájárultak a magyar kultúra megéléséhez:„El kell, hogy mondjam, hogy ebben az időszakban volt a legbiztonságosabb a város, hiszen ti vigyáztatok rá.”

Hangsúlyozta a magyar hagyományok és értékek továbbadásának fontosságát, és szeretettel várta vissza a résztvevőket a következő évben.

A 49. Duna Menti Tavasz záróeseménye méltó lezárása volt a háromnapos fesztiválnak, amely ismét bebizonyította, hogy a felvidéki magyar gyermekbábozás és színjátszás él és virágzik. A résztvevők, a szervezők és a közönség egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a fesztivál emlékezetes és inspiráló élmény legyen mindenki számára.

A szakmai zsűri értékelése alapján az alábbi eredmény született a 49. alkalommal megrendezett Duna Menti Tavasz országos versenyen.

Bábos versenyműsorok

EZÜST SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Óperencia Bábcsoportjának Szöszkommandó előadásáért, rendezte Gazdag Nagy Anikó és Gombás Anikó

Szöszkommandó előadásáért, rendezte Gazdag Nagy Anikó és Gombás Anikó a pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-piciri Bábcsoportja Farkas kontra Piroska előadásáért, rendezte Czuczor Nóra

Farkas kontra Piroska előadásáért, rendezte Czuczor Nóra a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Diósförgepatonyi Csipcsirippek Bábcsoportja A Duna tündérei előadásáért, rendezte Mészáros Anikó és Anda Zsuzsanna

ARANY SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a Kisgéresi Alapiskola és a Református Egyház Mustármag Bábcsoportja Lukács 14 előadásáért, rendezte Blanár Gabriella, Furik Mária és Tóthné Fülöp Veronika

Lukács 14 előadásáért, rendezte Blanár Gabriella, Furik Mária és Tóthné Fülöp Veronika a pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium Még Iciri-piciribb Bábcsoportja A favágás előadásáért, rendezte Czuczor Nóra

A favágás előadásáért, rendezte Czuczor Nóra a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Gézengúzok Bábcsoportja Székely asszony meg az ördög előadásáért, rendezte Csörgei Tünde

GYEREKZSŰRI DÍJA:

a pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-piciri Bábcsoportja Farkas kontra Piroska előadásáért, rendezte Czuczor Nóra

Szerkesztett játék versenyműsorok

EZÜST SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a nyárasdi Így tedd rá (Nyárasd) Gyermekcsoport Játékfűzés előadásáért, rendezte Nagy Renáta, a csoport fenntartója Nagy Renáta

Játékfűzés előadásáért, rendezte Nagy Renáta, a csoport fenntartója Nagy Renáta a csallóközaranyosi Kóczán Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kóczosok Színjátszó Csoportja, Tesó-kódex, rendezte Zsidek Pál

ARANY SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda Így tedd rá (Vásárút) Gyermekcsoportja Libás játékok előadásáért, rendezte Kálmán Szilvia

Libás játékok előadásáért, rendezte Kálmán Szilvia a füleki Pro Iuventus Polgári Társulás KOHÁRY – SOKK Gyermekcsoportja ,Generációk előadásáért, rendezte Ferenc Izolda és Illés Kósik Andrea

,Generációk előadásáért, rendezte Ferenc Izolda és Illés Kósik Andrea a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ Cool-túrázók Gyermekcsoportja Vigyázz, kész, félek! előadásáért, rendezte Laboda Róbert

GYEREKZSŰRI DÍJA:

a füleki Pro Iuventus Polgári Társulás KOHÁRY – SOKK Gyermekcsoportja Generációk előadásáért, rendezte Ferenc Izolda és Illés Kósik Andrea

Generációk előadásáért, rendezte Ferenc Izolda és Illés Kósik Andrea A zsűri különdíja: Az érvényes témaválasztásért díja

a csallóközaranyosi Kóczán Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kóczosok Színjátszó Csoportja, Tesó-kódex, rendezte Zsidek Pál

Színjátszó versenyműsorok

BRONZ SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a nagymegyeri Janiga József Művészeti Alapiskola Porondra! Diákszínpada Az ördögi kör előadásáért, rendezte Pataky Ádám

Az ördögi kör előadásáért, rendezte Pataky Ádám a galántai Kodály Zoltán Gimnázium Illúzió Színjátszó Csoportja A szempillák előadásáért, rendezte Varga Ottó

A szempillák előadásáért, rendezte Varga Ottó a Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tiszavirág Színjátszó Csoportja A kis gyufaáruslány előadásáért, rendezte Sačko Ildikó

A kis gyufaáruslány előadásáért, rendezte Sačko Ildikó a Fülekkovácsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csemeték Színjátszó Csoportja Hogyan súrolta fel a kutyus meg a cicus a padlót előadásáért, rendezte Halama Bódi Andrea

Hogyan súrolta fel a kutyus meg a cicus a padlót előadásáért, rendezte Halama Bódi Andrea a Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Teknőcök Színjátszó Csoportja Mese a szemétdombról előadásáért, rendezte Furik Krisztina

EZÜST SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a Rimaszombati Városi Művelődési Központ Henc(z)egők Színjátszó Csoportja Melyiket a sok közül? előadásáért, rendezte Hencz Annamária

Melyiket a sok közül? előadásáért, rendezte Hencz Annamária a csilizradványi Csilizradvány község Emóció Színjátszó Csoportja A színvilág előadásáért, rendezte Pataky Ádám

A színvilág előadásáért, rendezte Pataky Ádám a Füleksávolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csicsókák Gyermekcsoportja A só (mesejáték) – előadásáért, rendezte Farkas Rozália

A só (mesejáték) – előadásáért, rendezte Farkas Rozália a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nerján Színjátszó Csoportja Az időutazó Gina előadásáért, rendezte Dajka Trnik Rita, Hajdu Valéria és Kása Tímea

ARANY SÁVOS MINŐSÍTÉS:

az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Színjátszó Csoportja Jónás előadásáét, rendezte Jusztin Czaudt Éva és Škultéty Bolgár Brigitta

Jónás előadásáét, rendezte Jusztin Czaudt Éva és Škultéty Bolgár Brigitta a Királyhelmeci Közös Igazgatású Iskola Varázskerék Színjátszó Csoportja A cigányasszony meg az ördög előadásáért, rendezte Pirigyi Mária, Leczo Alexandra és Szabó Alica

GYÉMÁNT SÁVOS MINŐSÍTÉS:

a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezet Fókusz Gyermekszínpada Hamucipőcske előadásáért, rendezte Kuklis Katalin és Jarábik Gabriella

Hamucipőcske előadásáért, rendezte Kuklis Katalin és Jarábik Gabriella a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Galiba Gyermekcsoportja Titok előadásáért, rendezte Szászi Edina, Miko Katalin és Székely Zsuzsanna

Titok előadásáért, rendezte Szászi Edina, Miko Katalin és Székely Zsuzsanna a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó CsoportjaVörös Rébék előadásáért, rendezte Gábor Eszter és Kotiers Éva

GYEREKZSŰRI DÍJA:

a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezet Fókusz Gyermekszínpada Hamucipőcske előadásáért, rendezte Kuklis Katalin és Jarábik Gabriella

A SZÜRREALITÁS KÜLÖNDÍJA:

a galántai Kodály Zoltán Gimnázium Illúzió Színjátszó Csoportja A szempillák előadásáért, rendezte Varga Ottó

AZ ÍGÉRETES KEZDŐCSOPORT DÍJA:

a Füleksávolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csicsókák Gyermekcsoportja A só (mesejáték) – előadásáért, rendezte Farkas Rozália

A VEKKER MŰHELY KÜLÖNDÍJA – SZÍNHÁZ ÉS NEVELÉS:

a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda Így tedd rá (Vásárút) Gyermekcsoportja Libás játékok előadásáért, rendezte Kálmán Szilvia

Meghívásos különdíjak:

• A Magyar Drámapedagógiai Társaság meghívása a 35. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál rendezvényére (Pécs, 2025. június 13-14.) a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó Csoportjának, a Vörös Rébék előadásáért, rendezte: Gábor Eszter és Kotiers Éva

Németh Tímea/Felvidék.ma