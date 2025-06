Takáč: Jövőre sem csökken az állami támogatás a mezőgazdaság számára

A mezőgazdasági alaptermelés legmodernebb technológiái, különféle növényfajták bemutatása, tápanyag-utánpótlási és növényvédelmi kísérletek, valamint csúcstechnológiás mezőgazdasági gépek is szerepelnek a programban a XIV. Országos Mezőgazdasági Napokon, amely Szelőcén, a Vágsellyei járásban vette kezdetét. Az eseményen több mint 200 kiállító vesz részt, és összesen 830 bemutató parcellát alakítottak ki, ahol 45 különböző növényfajtát vetettek el – tájékoztatott Peter Hudec, az Országos Mezőgazdasági Napok főszervezője.

A bemutató parcellák közül 230-at a növénytáplálás és a növényvédelem bemutatására szántak, a többi különféle szántóföldi növényfajták prezentációját szolgálja. A látogatók megtekinthetnek 180 különféle búzafajtát, 58 őszi és 26 tavaszi árpafajtát, valamint rozsot, tritikálét, zabot és hajdinát is. Emellett 84 repceparcella, 66 burgonyafajta és 40 hüvelyes növényfajta is helyet kapott a kiállításon.

Richard Takáč (Smer–SD) mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter a rendezvényen a kormány agrárszektor iránti elkötelezettségét hangsúlyozta.

„A jövő évi költségvetésben is pontosan ugyanannyi pénzügyi forrás áll majd rendelkezésre állami támogatásra és nemzeti agrártámogatásokra, mint az idei évben”

– jelentette ki.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai színtéren komoly küzdelmek várhatók.

„Azt látjuk, hogy törekvések vannak az agráralapok összevonására, pénzek elvonására a mezőgazdaság elől. Ezt nem engedhetjük meg, különösen Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozása kapcsán. Minden gazda tisztában van vele, hogy ez súlyos következményekkel járna, ezért bölcsen kell eljárnunk, és közösen kell megbirkóznunk ezzel a folyamattal”

– fogalmazott a miniszter.

Andrej Gajdoš, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke megerősítette, hogy Ukrajna potenciális uniós csatlakozása, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének tervezett reformja – amely az Európai Bizottság javaslata szerint a mezőgazdaságot finanszírozó alapok megszüntetését is jelentheti – jelenleg is foglalkoztatja a termelőket, és vélhetően a jövőben is komoly kihívást jelent majd számukra.

További aggasztó kérdésként említette a külkereskedelmi mérleg romlását.

„Az elmúlt hónapokban az egyenleg ismét emelkedett, és elérte a 435,8 millió eurót. Ez az elmúlt tíz év összevetésében 98 százalékos növekedést jelent. Ezt a problémát nyíltan kell kezelni, meg kell vizsgálni, mit lehet tenni annak érdekében, hogy stabilizáljuk és csökkenő irányba állítsuk a folyamatot”

– mondta Gajdoš.

