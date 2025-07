Orbán cikluszárónak szánta tusványosi beszédét

Orbán Viktor Tusványoson jelentette be a Digitális Polgári Körök megalakítását.

„A mai napon szövetségre léptem a civil szféra jeles képviselőivel, hogy közösen megalapítsuk az egyes számú Digitális Polgári Kört. A magyarságnak egy olyan immunrendszerre van szüksége az online térben, amely képes megvédeni kultúráját, nyelvét és identitását. Megmaradni magyarnak a digitalizált világban is – ez a mi nemzeti algoritmusunk. Csatlakozz az alábbi linken a Digitális Polgári Körökhöz és alakítsd te is Magyarország sorsát: https://dpkor.hu” – írta közösségi oldalán

Orbán Viktor: fölényes győzelmet aratnánk egy mostani választáson

Saját belső felméréseik szerint fölényes győzelmet aratna és elsöprő többséget szerezne a kormányoldal egy most vasárnapi országgyűlési választáson, és a 106 egyéni választókerületből 80-ban szereznének mandátumot – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) zárónapján, szombaton délelőtt mondott előadásában.

Hozzátette: ezzel nem volna elégedett, mert 2022-ben 87 helyen nyertek jelöltjeik. Miért adnánk alább 2026-ban? Nem adjuk alább – fogalmazott a közmédia által is közvetített beszédben.

A kormányfő jelezte: cikluszárónak szánja beszédét, de arra készül, hogy egy év múlva ciklusnyitó előadást tart ugyanitt, majd a választás külhoni magyarok életére gyakorolt hatását hangsúlyozta, mondván, mindig két sors közül lehet választani.

Kijelentette: a Brüsszelből irányított magyarországi ellenzéki krédója már elhangzott, amikor Nagyváradot román földnek nevezték.

Mi ennek az ellenkezőjét képviseljük, mi azt mondjuk, hogy az államnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek, ezért a nemzeti kormányra mindig lehet számítani. Kiállunk a magyarokért, küzdeni fogunk önökért is, és azt kérem, hogy önök is álljanak ki a saját jövőjükért – fogalmazott Orbán Viktor.

Van esély az együttműködésre az új román kormányfővel

Van esély az együttműködésre, ha úrrá tud lenni Románia azon a nehéz gazdasági helyzeten, amiben van – jelentette ki román kollégájával, Ilie Bolojannal a napokban folytatott megbeszéléséről szólva.

A kormányfő megemlítette, Ilie Bolojan a 24. román kormányfő-kollégája, szerinte a román politikai rendszer stabilitását nem a miniszterelnökök, hanem az államfők stabilitása adja.

Orbán Viktor kiemelte: a román miniszterelnök „nehézsúlyú politikus”, aki nagyváradi ember, így „ugyanabban a kódrendszerben és kulturális mintázatban mozog, mint mi”, ugyanakkor román hazafi, aki küzdeni fog a nemzeti érdekekért, eközben „közös román-magyar sikerekre is vágyik”, és azokban is érdekelt és tenni is fog értük.

Meg kell küzdeni a szuverenitásunk megtartásáért

Azt hangsúlyozta: a szuverén Magyarország azt jelenti, hogy úgy élünk, ahogy akarunk, magyar módra, és nem úgy, ahogyan azt más megmondaná nekünk, azaz migránsok, háború és gender nélkül.

Arra a kérdésre, mit tenne az Európai Bizottság elnökeként, Orbán Viktor a tagállami és az uniós hatáskörök egyensúlyának helyreállítását említette az elvett jogkörök visszaadásával, valamint „a koncentrikus körök Európájának megépítésének” megkezdését „egy borzalmasan bonyolult diplomáciai művelet” keretében. Célnak azt nevezte, hogy minden nemzet eldönthesse, az európai építmény mely részéhez kíván csatlakozni.

Ez nem marad meg, ez dezintegrálódik, hanyatlik, széthullik, feszülnek az eresztékek, nem vesszük fel, akiket kellene, ilyenek a szerbek és a többi délszláv, fölvesszük, akiket nem kellene, ilyenek az ukránok, elengedtük az angolokat, akiket nem kellett volna, és valahogy vissza kellene kötni – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a konstrukció hibája, hogy „nem tudunk olyan európai konstrukciót létrehozni, amelyben minden nemzet ugyanazon a módon érezné magát komfortosan, jól és boldogan„.

A migráció miatt Közép-Európáé a jövő

Orbán Viktor a Tusványos 34 – Ránk számíthatsz! című rendezvényen azt mondta, Magyarországtól nyugatra az országok visszafordíthatatlanul vegyes társadalmakká alakultak, növekvő muszlim népességi aránnyal, a nagyvárosok pedig belátható időn belül muszlim többségűek lesznek, megtörténik a lakosságcsere.

Hozzátette: Európa továbbra is migrációs célpont marad, és tíz év múlva az akkori miniszterelnöknek az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az ország nyugati határait is megvédje a migrációtól.

A kormányfő úgy értékelt, a nyugatiak ösztönrendszerében nem kapcsolódott össze a kereszténység és a nemzeti létezés.

Ezzel szemben a magyar alkotmány elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét – mutatott rá. Az, hogy mi meg tudjuk-e vetni a lábunkat ott, ahol vagyunk, csak rajtunk múlik, meg a fiatalokon. Megtanítottuk-e nekik, hogy ha magyarok, akkor feladatuk van és a feladat az: megőrizni, amink van, megszerezni, ami még nincs, de kell, és nemet mondani arra, amire nincs is szükségünk – összegzett.

mti/Orbán Viktor FB/Felvidék.ma