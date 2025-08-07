Home Kitekintő Idén is megrendezik az Összmagyar Középiskolás Tábort Sátoraljaújhelyen
Kitekintő

Idén is megrendezik az Összmagyar Középiskolás Tábort Sátoraljaújhelyen

Kiemelt szerepet kap a magyar és a lengyel fiatalok közötti barátságok kialakítása

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrása: Rákóczi Szövetség

A lengyel–magyar barátság nevében is zajlik az idei nyár III. Összmagyar Középiskolás Tábora augusztus 10. és 15. között Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében. 

Augusztus 10-én, vasárnap újra a középiskolásoké a főszerep a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. A Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a nagyvilág magyar diaszpóraközösségeiből érkező mintegy 900 középiskoláshoz ezúttal 100 Lengyelországból érkező táborozó is csatlakozik, a Felczak Alapítvány és Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően.

A tábor nemcsak találkozási pontként szolgál a középiskolások számára, hanem egyben lehetőséget is kínál arra, hogy megerősödjön bennük a nemzeti identitás, valamint tartós kapcsolatok alakuljanak ki a világ különböző részein élő magyar közösségek között.

Ez alkalommal a magyar és a lengyel fiatalok közötti barátságok építése is kiemelt szerepet kap.

A III. Összmagyar Középiskolás Tábor ünnepélyes megnyitója augusztus 10-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. A tábor részletes programja ITT érhető el.

Az idei Rákóczi Nyár előző két Összmagyar Középiskolás Táborának összefoglaló videói az alábbi linkeken érhetők el:

‎Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. június 22-27.)

Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. július 27. – augusztus 1.)

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megújult a Neptun-rendszer

A közeljövőben sor kerülhet az orosz–amerikai csúcstalálkozóra

Első alkalommal hirdetik meg a Generációk Találkozása díj...

Letette hivatali esküjét az új lengyel államfő

Ukrajnában államilag intézményesített gyakorlat az állampolgárok agyonverése

A világot jelentő zene Kalotaszeg szívében

A háború befejezésének lehetőségeiről beszélt telefonon az amerikai...

Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik

Šutaj Eštok a mentőalakulatok együttműködéséről tárgyalt Horvátországban

Nacsa Lőrinc: augusztus 7-ig lehet jelentkezni a Határtalanul...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma