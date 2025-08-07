Idén is megrendezik az Összmagyar Középiskolás Tábort Sátoraljaújhelyen

A lengyel–magyar barátság nevében is zajlik az idei nyár III. Összmagyar Középiskolás Tábora augusztus 10. és 15. között Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében.

Augusztus 10-én, vasárnap újra a középiskolásoké a főszerep a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. A Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a nagyvilág magyar diaszpóraközösségeiből érkező mintegy 900 középiskoláshoz ezúttal 100 Lengyelországból érkező táborozó is csatlakozik, a Felczak Alapítvány és Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően.

A tábor nemcsak találkozási pontként szolgál a középiskolások számára, hanem egyben lehetőséget is kínál arra, hogy megerősödjön bennük a nemzeti identitás, valamint tartós kapcsolatok alakuljanak ki a világ különböző részein élő magyar közösségek között.

Ez alkalommal a magyar és a lengyel fiatalok közötti barátságok építése is kiemelt szerepet kap.

A III. Összmagyar Középiskolás Tábor ünnepélyes megnyitója augusztus 10-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. A tábor részletes programja ITT érhető el.

Az idei Rákóczi Nyár előző két Összmagyar Középiskolás Táborának összefoglaló videói az alábbi linkeken érhetők el:

‎Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. június 22-27.)

Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. július 27. – augusztus 1.)

Sajtóközlemény/Felvidék.ma