Südwind hadibemutató a Military Historical Musem szervezésében

A Felvidék déli régiójában, Oroszkán található a Military Historical Musem néven ismert intézmény, mely évente megrendezi a nagysikerű hadibemutatót, a Südwind hadműveletet. A rendezvény évente ezreket vonz a minden képzeletet felülmúló, Zsákovics László múzeumi gyűjtemény portájára.

A 13. alkalommal megrendezett hadibemutató gondos előkészülettel és szervezéssel várta az ország több részéről és a határon túlról érkező katonai hagyományőrzőket, és az érdeklődő közönséget augusztus második vasárnapján.

A katonai hagyományőrző rendezvény, a második világháború végén, az Alsó-Garam mentén folyt harcoknak állít emléket, felidézve a Südwind, a „Déli Szél” néven ismert német hadművelet néhány mozzanatát, mely 1945. január 17. és február 22. között történt a térségben.

A hadművelet célja az volt, hogy felszámolják a szovjet hídfőt a Garam folyónál, és ezzel megakadályozzák a szovjet csapatok előrenyomulását Magyarországon. Az akció a Felvidék déli részén zajlott, ahol a németek sikeresen visszavetették a szovjeteket, de a hídfőt nem tudták tartósan felszámolni.

A hadijáték emléket állít még a magyar Szent László ejtőernyős hadosztály hős védekezésének emlékére. 1944 decemberétől 1945 februárjáig megállt a front a Garam-mente környékének falvaiban, melyből kivette részét a Magyar Királyi Honvédség is.

Juhász Gábor az intézmény vezetője – aki Zsákovics László múzeumtulajdonos mellett a hadművelet egyik főszervezője volt – portálunknak elmondta, hogy ismét tömegeket vonzott a hadijáték, akik az ország minden területéről és a határon túlról is érkeztek.

Az ünnepélyes megnyitóban Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke Csenger Tibor méltatta a rendezvényt és köszöntötte a szépszámú közönséget és a katonai hagyományőrzőket, intézmények képviselőit.

A légiparádét a csehországi pilóták egy német és egy szovjet korabeli vadászgép-utánzattal bonyolították le. Volt tűzoltóbemutató, a rendőrség lovasszolgálatának bemutatója, és bemutatkozott a büntetés-végrehajtás és igazságügyi intézmény, a lévai katonai laktanya, volt páncélos járműbemutató, volt haditechnikai díszszemle. A rendőrség bemutatta a pirotechnika sokszínű lehetőségét, végül a II. világháború harci bemutatójára került sor.

Sokan és sokféleképpen segítettek, a helyi önkormányzat és a környék falvainak egyesületei, intézményei és lehetőség nyílt a learatott mezőgazdasági területekre is kiterjeszteni a csatateret.

A „militaria gyűjtők” Európa különböző országaiból hozták el portékáikat, így katonai ereklyék, relikviák, felszerelések és különféle hadtörténelemmel kapcsolatos tárgyak vásárlására is volt alkalom.

Juhász Gábor és Zsákovics László elmondása alapján sokan érdeklődnek a világháborús történelem iránt, akik a múzeumban sok érdekességet és különlegességet találnak.

A nyaranta megrendezett nagyszabású hadibemutatón pedig a nézők szeme láttára elevenednek meg a történelemkönyvek lapjairól ismert események. A nézők néhány órára visszatérhetnek egy másik korba, aminek soha többé nem szabad megismétlődnie.

A hadijáték megszervezésével a Südwind hadműveletben elesett katonáknak, és a környék sokat szenvedett lakóinak állít emléket az oroszkai Military Historical Musem, mely gazdag anyagával egész évben várja a látogatókat.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A fotók a Military Historical Múzeum Facebook oldaláról származnak. Készítették: Raymond Krecsmer, MiriamGeb Photography, Király Zalán, Tóth Patrik és Nyitrai Dávid.