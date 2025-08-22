Home Régió Árvízriasztást adtak ki péntekre Besztercebánya és Kassa megyére
Régió

Árvízriasztást adtak ki péntekre Besztercebánya és Kassa megyére

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) Besztercebánya  és Kassa megyében több járásra vonatkozóan elsőfokú árvízriasztást adott ki, mely 15 órától lép érvénybe.

Az árvízvédelmi készültség majdnem egész Besztercebánya megyére érvényes. Kassa megyében a Rozsnyói, valamint a Kassa-vidéki járásban a Bódva és a Hernád mentén alakulhatnak ki árvizek.

„A folyamatos esőzés miatt vízszintemelkedésre kell számítani, a folyók akár ki is léphetnek a medrükből” – pontosított a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet.

TASR/Felvidék.ma

