Árvízriasztást adtak ki péntekre Besztercebánya és Kassa megyére

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) Besztercebánya és Kassa megyében több járásra vonatkozóan elsőfokú árvízriasztást adott ki, mely 15 órától lép érvénybe.

Az árvízvédelmi készültség majdnem egész Besztercebánya megyére érvényes. Kassa megyében a Rozsnyói, valamint a Kassa-vidéki járásban a Bódva és a Hernád mentén alakulhatnak ki árvizek.

„A folyamatos esőzés miatt vízszintemelkedésre kell számítani, a folyók akár ki is léphetnek a medrükből” – pontosított a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet.

TASR/Felvidék.ma