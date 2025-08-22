Szent István király szentévi ünnepe Pozsonyban

A 2025-ös jubileumi szentévben az eddigieknél is többen gyűltek össze a pozsonyi koronázódómban, hogy augusztus 20-án közösen éljék át Szent István király főünnepét. A helyi lelkipásztor, Molnár Tamás atya meghívására idén Erdélyből érkezett a szentmise főcelebránsa és szónoka, Gál Hunor atya személyében. Erdélyi székelyek és csángó magyarok, Kárpátaljáról érkezett hívek, számos anyaországi és főként felvidéki településről jött zarándok és pozsonyi magyarok ünnepeltek együtt, az összetartozás jegyében.

Imádságos ráhangolódás előzte meg a nemzeti ünnep estéjén celebrált ünnepi szentmisét. A pozsonyi Szent Márton-székesegyházat megtöltő hívek a csallóközcsütörtöki Mária Légió tagjai által vezetett imacsokorba kapcsolódhattak be. Ezt a közvetlen imádságos készületet egy augusztus 11–19. között megvalósított imakilenced is bevezette, melynek az egyes napokon közzétett fohászait papok, püspök, laikus hívek fogalmazták meg. Molnár Tamás, pozsonyi magyar katolikus lelkipásztor – aki immár tizenkettedik alkalommal volt házigazdája a dómi magyar ünnepnek – köszöntőjében elmondta, hogy e fohászokat „a Kárpát-medence egymástól több száz kilométerre fekvő pontjain élő nők és férfiak írták, ám ugyanazon a nyelven, anyanyelvünkön, magyarul.”

A hosszas ünnepélyes bevonulás után a helyi magyar lelkipásztor Wass Albertet idézve utalt az ünnep fontosságára. „Az ünnep Isten ajándéka… Az ünnep önmagunk fölemelése” – hangzott el az ünneplők fogadásakor. Tamás atya külön köszöntötte a főcelebránst, Gál Hunor atyát, s a vele érkezett gyergyószentmiklósi és háromkúti híveket. Köszöntötte a további paptestvéreket, a református lelkészeket és a sok településről összegyűlt remény zarándokait. „Köszöntöm továbbá Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének képviselőjét, a közéleti személyiségeket – mind az országos, mind a regionális, mind pedig az önkormányzati szinten tevékenykedő tisztségviselőket –, a Mária Légió és a lovagrendek tagjait, a ministránsokat és a cserkészeket, a népviseletbe öltözött híveket, vendégeket és helyieket, otthonaikat és zarándokokat, minden jó szándékú testvért!” – szólt az üdvözlés. Az ünnep szervezője örömét fejezte ki, hogy

a pozsonyi szentmisén szinte a teljes Kárpát-medencei magyarság képviseltette magát, amihez a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének épp Felvidéken zajló kirándulása is hozzájárult, hiszen helyi, anyaországi, kárpátaljai és erdélyi nagycsaládosokat látnak vendégül a napokban.

A szentmise szónoka, az augusztustól Nyáradköszvényesen szolgáló Gál Hunor atya buzdító szavakkal kérte, hogy küzdjünk a bizalmatlanság ellen, s ne adjuk fel. Bizalom nélkül nehéz közösségben gondolkodni, illetve az államalapítástól jóval kisebb célokat is megvalósítani. A keleti végekről a nyugati végekre zarándoklók nevében elmondta, hogy az odahazai székelykapujukra vésett üzenetet hozták: megmaradunk. Hunor atya a Csíksomlyói Boldogasszony – a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlott minden jelenlévőt, az együtt és egymásért imádkozó több száz nemzettársát.

Szívből fakadók és meghatók voltak az egyetemes könyörgések, melyek közt az egyikben egy csángó népviseletben jelen levő hölgy imádkozott azért, hogy sose felejtsünk el a mindennapi kenyérért és az azt asztalunkra teremtőkért hálát adni a Jóistennek; egy másik könyörgésben egy kárpátaljai édesanya imádkozott a békéért, majd egy Kárpátaljáról érkezett magyar édesapa a háborúban elhunytak lelki üdvéért.

Az ünnepi szentmise végén felcsendült a pápai és a magyar himnusz is, majd a székesegyház melletti téren agapéval, kultúrműsorral, kötetlen együttléttel, ismerkedéssel folytatódott a nyár esti program. A jelenlévők imakártyát vihettek magukkal haza, melyen a magyar nemzetért szerveződő imaszövetség felhívása olvasható. A csatlakozás ehhez a kezdeményezéshez augusztus 20-a után is megtehető. A jelenlévők ajándékba kaptak továbbá az „Egy falat mennyország” süteményből, mely a dunaharaszti Karl Cukrászdában készült, s a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos, díjnyertes süteménye volt, valamint a Tihanyi Bencés Apátság újdonságát, az apátság levendulájával készült „Regula” nevű nyári üdítőitalt. Az erdélyi vendégekkel elköltött vacsorán a jól ismert, tehetséges fiatalokból álló Pósfa Zenekar biztosította a színvonalas népzenét.

Az imakilenceden túl, augusztus 19-én délután ünnepi hangverseny is megelőzte az augusztus 20-ai programokat, mégpedig Urbanics Tamás orgonaművész, Földesi Gergely tenor énekes, Csörgeő Luca szoprán énekes, valamint Takács Katalin népi énekes imának beillő zenés fellépése a pozsonyi ferences templomban.

Szent István-napján Korpás Árpád helytörténész vezetésével Pozsony óvárosában tettek a nevezetességekkel ismerkedő sétát a szép számban összegyűlt érdeklődők. Augusztus 21-én pedig a pozsonyi Szent István-templomban, a kapucinusok templomában celebrált magyar szentmisét Molnár Tamás atya, együtt imádkozva a Kapuvárról érkezett két autóbusznyi vendéggel, Radó Tamás püspöki biztossal, Gulyás Vilmos iskolalelkésszel és a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Pozsonyba látogató pedagógusaival.

Forrás: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

M. T./Felvidék.ma