Emléktábla-állítás és a Szent Korona Ünnep az augusztusi Kürtösben

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának augusztusi száma. A tartalomból:

Felszállni a csillagok felé címmel olvashatunk Balogh Gábor ipolynyéki emléktáblájának avatásáról. A meg nem élt nyolcvanadik életjubileuma alkalmából a Csemadok székház udvarán helyezték el a Hrubík Béla alkotta emlékjelet.

Három nap hagyomány, közösség és nemzeti összetartozás Ipolybalogon, huszonegyedik alkalommal szervezték meg a Szent Korona Ünnepet a faluban.

Jubilált a Palóc Búcsú és Folkfesztivál Balassagyarmaton. A négy nap alatt több felvidéki fellépője és vendége volt a Palócföld legjelentősebb kulturális és szakrális eseménysorozatának. A lap interjút közöl Nagy Viktóriával, az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola képzőművész szakának oktatójával.

Kőkeszin újra megrendezték a Palóc Ételek Fesztiválját, ahol a csülkös pacalpörkölt vitte el a vándorserleget. Jubileumi falunapot tartottak Lukanényében.

A néphagyomány értékei kerültek középpontba a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya által megrendezett napközis táborban. Olofeszt címmel falunapi ünnepség volt Óváron. Újra szikrázott a nyári filmélmény Csábon. Üzent a múlt Ipolyszécsénykén.

A Kürtös is búcsúzik Bodri Eleonórától, a hazai rádiózás egyik legismertebb alakjától.

Az augusztusi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy a kertészeti kisokos, valamint a könyv- és eseményajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma