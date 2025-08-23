Home Ajánló Emléktábla-állítás és a Szent Korona Ünnep az augusztusi Kürtösben
Ajánló

Emléktábla-állítás és a Szent Korona Ünnep az augusztusi Kürtösben

Pásztor Péter
Pásztor Péter

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának augusztusi  száma. A tartalomból:

Felszállni a csillagok felé címmel olvashatunk Balogh Gábor ipolynyéki emléktáblájának avatásáról. A meg nem élt nyolcvanadik életjubileuma alkalmából a Csemadok székház udvarán helyezték el a Hrubík Béla alkotta emlékjelet.

Három nap hagyomány, közösség és nemzeti összetartozás Ipolybalogon, huszonegyedik alkalommal szervezték meg a Szent Korona Ünnepet a faluban.

Jubilált a Palóc Búcsú és Folkfesztivál Balassagyarmaton. A négy nap alatt több felvidéki fellépője és vendége volt a Palócföld legjelentősebb kulturális és szakrális eseménysorozatának. A lap interjút közöl Nagy Viktóriával, az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola képzőművész szakának oktatójával.

Kőkeszin újra megrendezték a Palóc Ételek Fesztiválját, ahol a csülkös pacalpörkölt vitte el a vándorserleget. Jubileumi falunapot tartottak Lukanényében.

A néphagyomány értékei kerültek középpontba a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya által megrendezett napközis táborban.  Olofeszt címmel falunapi ünnepség volt Óváron. Újra szikrázott a nyári filmélmény Csábon. Üzent a múlt Ipolyszécsénykén.

A Kürtös is búcsúzik Bodri Eleonórától, a hazai rádiózás egyik legismertebb alakjától.

Az augusztusi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy a kertészeti kisokos, valamint a könyv- és eseményajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának augusztus 24-ei...

Exkluzív interjú a Magyar Szent István Renddel kitüntetett...

A Honti Lapok nyári dupla számából

Máté Lászlótól is búcsúznak a Bécsi Napló legújabb...

Az állami ünnepségeket élőben közvetítik a magyar közmédia...

Ízelítő a Remény katolikus hetilap 2025. évi 33....

A Világosság református egyházi műsor augusztus 17-ei ajánlata

Szeptemberben érkezik Mrs. Wilson története, aki csak halála...

40. Gútai Vásár és Búcsú a hétvégén

A (cseh)szlovákiai magyarok felekezeti megoszlása Trianontól napjainkig

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma