Nagyszombat megye elindította az integrált közlekedést

Jelentős lépést tett előre Nagyszombat megye a közösségi közlekedés vonzóbbá tételében. Az új rendszernek köszönhetően a régió lakossága mostantól egyetlen kombinált előfizetéses bérlettel vehetik igénybe a regionális és a városi autóbuszjáratokat Nagyszombat megye területén. A megye vezetése szerint ezzel egyszerre lesz könnyebb és olcsóbb a közlekedés, valamint csökkenhet a forgalmi terhelés a megyeszékhelyen és környékén.

„A közlekedés jövője megyénkben a minőségi és elérhető közösségi autóbusz-közlekedésre épül. Ennek vonzóbbá tétele érdekében hasznos lépéseket teszünk, beleértve a regionális és városi közlekedés integrációját. Kísérleti jelleggel megállapodtunk Nagyszombat városával és az Arriva Trnava közlekedési társasággal. Az új bérletnek köszönhetően az utasok egyetlen jeggyel juthatnak el falujukból egészen nagyszombati úti céljukig. Az iskolába, orvosi rendelőbe, moziba vagy futballmérkőzésre való utazás így egyszerűbbé és előnyösebbé válik” – hangsúlyozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Peter Bročka, Nagyszombat polgármestere az intézkedés városi jelentőségére hívta fel a figyelmet: „Az integrált bérlet nagy könnyebbséget jelent a nagyszombatiak és az ide érkezők számára egyaránt. Aki munkába, iskolába vagy szabadidős tevékenységre jár, nemcsak időt és pénzt takarít meg, hanem az átszállások és a több jegy megvásárlásával járó energiát is. A város számára ez kevesebb autót, gördülékenyebb közlekedést és egészségesebb környezetet eredményez. E rendszernek köszönhetően Nagyszombat még élhetőbb város lesz.”

Peter Stach, az Arriva Szlovákia szóvivője hozzátette: „Ez a modern megoldás egyesíti a regionális és városi közlekedést egyetlen rendszerben. Meggyőződésünk, hogy a kombinált előfizetéses bérlet egyszerűbbé teszi az utazást, ugyanakkor új lendületet ad a közösségi közlekedés fejlesztésének és szélesebb körű integrációjának a térségben. Az Arriva készen áll arra, hogy minőségi szolgáltatásokkal és megbízható működéssel támogassa ezt a rendszert.”

Az új kombinált előfizetéses bérlet (PCL KOMBI) az Arriva Trnava regionális és városi járatain érvényes Nagyszombat város területén.

A kínálatban 7, 30, 90, 180 és 365 napos bérletek szerepelnek, normál, kedvezményes és átruházható változatban. A rendszer részeként kedvezményes konstrukciók is elérhetők a nyugdíjasok számára – SeniorPas 63+ és SeniorPas 70+ néven.

A részletek és a leggyakoribb kérdésekre adott válaszok megtalálhatók a megye honlapján.

BN/Felvidék.ma/TTSK