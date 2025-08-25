Blanár szerint Putyin és Zelenszkij dialógusa elvezethet a békéhez

Juraj Blanár külügyminiszter a Joj24 Politika 24 című vitaműsorában arról is beszámolt, hogy vasárnap reggel telefonbeszélgetést folytatott ukrán partnerével, Andrij Szibihával. Véleménye szerint a legfontosabb feladat az ukrajnai háború béketárgyalások útján történő mielőbbi lezárása. Nagy jelentőségűnek nevezte Donald Trump kezdeményezését, mely közvetlen dialógushoz vezethet Vlagyimír Putyin orosz és Volodimír Zelenszkij ukrán elnök között.

„Trump elnök kezdeményezése nagy jelentőségű és remélhetően béketárgyalásokhoz vezethet, hiszen csak így lehet véget vetni az energetikai infrastruktúrára mért kölcsönös támadásoknak.

Mi úgy látjuk, hogy ezek a támadások fokozódnak, annak ellenére, hogy zajlanak a béketárgyalások és ez kihat a kritikus infrastruktúrára, melytől Szlovákia ás Magyarország is függ“ – jegyezte meg Blanár.

A szlovák diplomácia a miniszter szerint Magyarországgal együtt felhívással fordult Kaja Kallashoz, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez és Dan Jörgensen európai uniós energiaügyi biztoshoz, hogy szólítsák fel az ukrán felet az energetikai infrastruktúra vádelmére. Blanár arról is szólt, hogy vasárnap telefonon beszélt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel.

„Elsősorban gratuláltam neki a az ukrán függetlenség napja alkalmából, mivel egyértelműen támogatjuk Ukrajna területi integritását a nemzetközileg elismert határokon belül, ebben nincs változás részünkről“ – mondta.

Hozzátette azonban, hogy a beszélgetés során kitért az energetikai célpontok elleni támadásokra is, melyek

véleménye szerint az ukrán érdekekkel is ellentétesek. Példaként említette a kőolajszármazékok szállítását a Slovnafttól, mely Ukrajna havi dízelolaj-szükségletének közel tíz százalékát biztosítja.

„Amennyiben veszélybe kerül a Barátság kőolajvezeték működése, az Ukrajna számára is azzal a kockázattal jár, hogy nem lesz elegendő üzemanyaga“ – hangsúlyozta.

A külügyminiszter megemlítette, hogy a GDP viszonylatában Szlovákia Ukrajna tíz legjelentősebb támogatói közé tartozik katonai, humanitárius és műszaki segítségnyújtás tekintetében. „Elvárjuk viszont, hogy Ukrajna vegye figyelembe a nemzetállami érdekeinket, elsősorban az energetikai biztonság tekintetében“ – nyomatékosította Blanár, azzal zárva szavait, hogy erről a témáról is tárgyalni fog az európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettessel.

NZS/Felvidék.ma/SITA