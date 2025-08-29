Washington több százmillió dollárnyi fegyvereladást hagyott jóvá az ukrán védelmi képességek növelése érdekében

Az Egyesült Államok kormánya 825 millió dollár értékű fegyverzeteladást fogadott el ukrajnai felhasználásra NATO-tagországok finanszírozásában – közölte az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

A közlemény szerint az értékesített fegyverzet tartalmaz kiterjesztett hatótávolságú rakétákat, és navigációs rendszereket, amelyek az ukrán védelmi képességeket fokozhatják.

Az eszközök között szerepel több mint 3000 ERAM rakéta, valamint megegyező számú GPS-egység, további kiegészítők és kiképzési, valamint technikai támogatás

– olvasható a külügyminisztérium közleményében, amely szerint az adásvételről a kormányzat tájékoztatta a kongresszust.

A bejelentés szerint az Ukrajnának szánt felszerelések vételárát a NATO-tagországok közül Dánia, Hollandia és Norvégia állja majd.

Donald Trump nem örült, de nem lepődött meg a Kijev elleni dróntámadáson

Donald Trump amerikai elnök „nem örült”, de „nem lepődött meg” az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője csütörtökön a háború legfrissebb fejleményeire.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta. A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.

„Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak”

– fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy „talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze”.

Hozzátette, hogy

Donald Trump elnök mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét, de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását.

MTI/Felvidék.ma