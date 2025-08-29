Ne legyen nehéz az iskolatáska – baj lehet belőle

Az iskolatáska teljes súlya nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának tíz százalékát. Egyúttal stabilitást kell biztosítania és követnie kell a gerinc formáját. Kiváló minőségű, egészségre ártalmatlan anyagokból kell készülnie, és arányosan meg kell felelnie a gyermek testi adottságainak.

„A pántok nem lehetnek túl keskenyek, állíthatónak kell lenniük, és egyenletesen kell átölelniük mindkét vállat, hogy az iskolatáska súlya egyenlően oszoljon el. Emellett puha anyagból kell készülniük, hogy a lehető legkevésbé nyomják a kulcscsontot. Az iskolatáskák hátoldalát úgy kell kialakítani, hogy ne legyenek nyomó élek vagy pontok. A követelmény akkor tekinthető teljesítettnek, ha a háttal érintkező részek puhán párnázottak, és a használat során nem jelentkeznek éles élek – tájékoztatott közleményében a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ)

Az első és második osztályos tanulók táskája nem lehet nehezebb 2,5 kilogrammnál. A harmadik és negyedik osztályosok esetében a maximum 3,5 kilogramm, az ötödik és hatodik osztályosoknál pedig 4,5 kilogramm.

A hetedik, nyolcadik és kilencedik osztályosok táskája legfeljebb öt kilogramm lehet. A hivatal ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek ajánlott értékek, nem jogilag kötelező korlátok.

a túl nehéz iskolatáska túlterheli a gerinc izmait, és hozzájárul a nyak-mellkasi gerincszakasz izmainak merevségéhez.

„Az iskolatáska túlzott súlya az egyik olyan tényező, amely az iskoláskorú gyermekeknél a helytelen testtartás kialakulását okozza. A gerinc hosszú távú túlterhelése tartósabb problémákat, deformációkat és akár gerincferdülés kialakulását is okozhatja,” jegyezte meg az ÚVZ.

a szülőknek rendszeresen ellenőrizniük kellene a kisebb gyermekek iskolatáskáját, hogy nem hordanak-e felesleges dolgokat,

hanem csak azokat a felszereléseket, amelyekre minden nap szükségük van az iskolában – füzeteket, tankönyveket, tolltartót és tízórait. „Próbálják meg a nehéz dolgokat könnyebbekre cserélni. Például a kemény mappákat könnyebb műanyag mappákra lehet váltani. Vagy szükségtelen teli vizes palackot cipelni, amikor az iskolában bármikor újratölthető.

Nem kevésbé fontos az iskolatáska helyes elhelyezése a gyermek hátán.

„A táska középen való elhelyezése a háton jelentős mértékben támogatja a gyermek helyes testtartását.

Különösen az alsó osztályos gyermekeknél kell arra figyelni, hogy a táskát mindig egyenesen a háton viseljék, és ne túl mélyen (tehát ne túl hosszú pántokkal). A szülőknek azt is javasolják, hogy egyeztessenek az iskolával, hogy a gyerekek a tankönyvek és segédeszközök egy részét az osztályteremben hagyhassák, és ne kelljen azokat minden nap hazavinniük.

TASR/Felvidék.ma