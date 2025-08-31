IV. Szabadtéri Főzőverseny Sajószentkirályon – nagy sikerrel zárult az esemény

Negyedik alkalommal rendezték meg Sajószentkirályon a Szabadtéri Főzőversenyt, amelynek szervezője a Mindenkiért ICS polgári társulás volt. A megmérettetésre összesen tizenkilenc csapat nevezett, akik változatos és ízletes fogásokkal bizonyították tehetségüket.

A zsűri döntése alapján

az első helyet a Jó Palócok csapat palóclevese nyerte el, amely nagy sikert aratott mind az értékelők, mind a közönség körében.

A versenyt követően a látogatókat gazdag kulturális és gyermekprogramok várták. A színpadon fellépett többek között Nyári Kálmán és a Swing á la Django, a 3+2 zenekar, valamint Peter Šrámek, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a közönségnek.

Az esemény sikerét és a szervezők áldozatos munkáját Cziprusz Zoltán is méltatta, kiemelve a közösség összefogásának és a hagyományok ápolásának fontosságát.

Felvidék.ma