Szoboszlai jobbhátvédként a forduló álomcsapatában

Fotó: The Guardian

Szoboszlai Dominik, a bajnok Liverpool magyar futballistája bekerült a harmadik forduló álomcsapatába a Premier League hivatalos honlapján.

A tizenegyet rendszeresen az angol válogatott legendás támadója, Alan Shearer állítja össze. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

„Már a győztes gólja előtt is egészen kiválóan futballozott a jobbhátvéd pozíciójában. David Raya legyőzéséhez valami különlegesre van szükség, és Szoboszlai szabadrúgása az volt”

– írta értékelésében Shearer.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot.

MTI

