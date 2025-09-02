Tótfalusi Fanni a megújult Önök kérték háziasszonya lett

Új kezdetet hozott az ősz a Dunára is: megújult az Önök kérték, a magyar televíziózás egyik legnézettebb és legnagyobb múltú kívánságműsora. Az adások háziasszonya Tótfalusi Fanni, akivel a nézők a Duna Családi kör hétfő délutáni állandó sorozatában is találkozhatnak.

Az M2 Petőfi TV műsoraiból és a SzerencseSzombat adásaiból sokan ismerhetik Tótfalusi Fannit. A közmédia ifjú televíziós tehetsége a márciusban elhunyt Bényi Ildikó, az Önök kérték című műsor ikonikus műsorvezetőjének lánya. Édesanyja öröksége iránt érzett felelősségből szeptembertől ő vezeti tovább a Duna hétköznap délutánonként jelentkező kívánságműsorát. Döntéséről felvezetőinterjúban mesélt Novodomszky Évának, a Családi kör műsorvezetőjének.

„Minden adást néztem, együtt nőttem fel ezzel a műsorral” – kezdte Tótfalusi Fanni, aki szinte egyidős az Önök kérték történetével. „Amikor a nagyszüleimmel együtt néztük, sokszor felálltunk a nappaliban, és táncoltunk a régi felvételekre. Erről rengeteg emlékképem van. Anya mindig azt mondta, hogy szerinte nincs az országban másik tinédzser, aki ennyire ismerné a retró dalokat.”

Nemcsak a Önök kértékben, hanem a mindennapjaiban is fontos szerepet játszik a családi örökség. Tótfalusi Fanni különösen szoros kapcsolatot ápol nagypapájával, akit minden reggel felhív. Mint mondta, önbizalmat, kitartást, és az érzések felvállalásának, kimutatásának fontosságát tanulta meg tőle. Ez az örökség és a nagypapája mellett más családtagok, barátok is segítik őt. Hozzátette, az is sokat jelent számára, hogy a közmédia számított rá abban, hogy édesanyja szakmai örökségét továbbgondozza.

A megújult műsor egyik különlegessége, hogy a nézők nemcsak dalokat kérhetnek, hanem az azokhoz kapcsolódó történeteiket is megoszthatják. A kívánságok sorát Tótfalusi Fanni indította, Bereczki Zoltán magyar nyelvű feldolgozásával, a Hangokba zárva című dallal, amely a világhírű February Song alapján készült.

Ősztől nemcsak az Önök kérték háziasszonyaként láthatják Bényi Ildikó lányát, hanem a Családi kör című műsorban is saját sorozatot kap. „Bemutatunk olyan baráti társaságokat, klubokat, hobbiköröket, amelyek tagjai életvitelükkel az aktív, tartalmas időskort képviselik. A forgatásokon együtt táncolhatok, énekelhetek velük vagy éppen megismerkedhetek általuk különböző szokásokkal, hagyományokkal. Biztos vagyok benne, hogy az édesanyám iránt érzett szeretetük is közrejátszik abban az őszinte, barátságos fogadtatásban, amelyben részem van, bárhova is megyek az országban.”

A teljes interjú újranézhető a Médiaklikken.

Önök kérték – Tótfalusi Fannival – szeptembertől minden hétköznap 15:30-tól a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma