A Dunamocsi Burcsákfesztivál a régió népszerű rendezvénye

A magyar nép életében két nagy betakarítási ünnep volt évszázadokon keresztül, az aratás és a szüret. Olyan nagy jelentősége volt, hogy a XVI-XVII.században törvénykezési szünetet rendeltek el szüret idején, a XVIII-XIX.században pedig a katonákat is hazaengedték dolgozni erre az időszakra.

A szüret azóta is a borászok ünnepe, hiszen akkor „levesül a termés”, hogy bekerülhessen a hordókba. Mindez megfeszített munka eredménye is egyben, hiszen a szőlő nemcsak a szüretet megelőzően igényel több mint félévnyi gondozást és odafigyelést, de a mustból borrá válás folyamatában szintén rengeteg teendő vár még a gazdákra.

Dunamocson, ebben a Duna menti községben tizenkét évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal vágtak bele a fesztivál megszervezésébe, és jó ötletnek bizonyult a korábbi, Szent István-naphoz kötődő falunap továbbgondolása.

Természetesen a falunapoknak is megvan a helye az éves rendezvénynaptárban, de vannak olyan községek, ahol tudtak lépni egy szintet, és nagyobb fesztivállal is megszólítják a szélesebb régió lakóit.

Jó alkalom ez egy kicsit bemutatni a falut, felpezsdíteni az életet, nem utolsósorban a helyi családi vállalkozások és kézműves termékek is megmutathatják magukat. Jó példa erre a Dunamocsi Burcsákfesztivál, ami mára már a régió nyárzáró bulijává nőtte ki magát.

A Duna-parti település egy piaci rést talált meg a boros fesztiválok tömegében, hiszen a burcsáknak (murcinak) korábban nem volt ünnepe, holott a legtöbb helyen izgatottan várják az első melegen pezsgő italokat, melyből az erjedés befejeződése után, a tisztítási folyamatot követően kapjuk az újbort.

Van, aki imádja, van, aki nem, de egészen bizonyosan a szőlőtermesztő vidékek egy jellegzetessége. Az ősz legfinomabb ajándékai között mindig ott van a szőlő, a must, a murci és a bor. Telt édességével a must, ami már nem szőlő, sajátos érdességével a murci, ami még nem bor, és az újbor a frissességével, ami már nem murci.

A Dunamocsi Burcsákfesztivál története a helyi borászat és gasztronómia iránti szenvedélyből indult, amikor a közösség úgy döntött, hogy bemutatja a régió gazdag borászati örökségét. A kezdeti kisebb léptékű rendezvény folyamatosan bővült, mára már borkóstolókkal, gourmet étkezési lehetőségekkel, élő zenével és helyi kézművesek vásárával várja a látogatókat. Ma a helyi közösség és a régió látogatóinak népszerű rendezvénye, amely a helyi kultúra és ízek ünneplését szolgálja.

Az idei fesztivál egy határokon átnyúló kulturális esemény volt, amely ötvözte a hagyományokat a szórakozással és a határ mindkét oldalának közösségi életével.

A fesztivál első napján Dunamocs polgármestere köszöntötte a testvértelepülések –Kocs. Süttő, Osli- küldöttségét a felújitott kultúrházban, majd a partner települések alkotóinak kiállitására került sor. Kora este „ A határvidék dallamai” cimmel betekintést kaphattunk a határokon átnyúló kultúrába. Vadkerti Imre szinész-énekes koncertje előtt a környékbeli szenior örömtáncosok fél órás műsorában gyönyörködhetett a közönség. Ezt követte Kökény Attila & Rakonczay Viktor koncertje, majd diszkó zárta a napot.

A szombati program keretében hagyományos különlegességek főzőversenyére, helyi termékek fesztiváljára és színházi előadással és játékokkal rendelkező gyermekprogramra várhattak az érdeklődők.

Az esztergomi Csillangó Meseműhely tagjai interaktív népmesét mutattak be sok-sok játékkal.

A kultúrházban folytatódott a testvértelepülések polgármestereinek találkozója, ahol egy határokon átnyúló ”Utak a kohézióhoz: Közös kihívások és lehetőségek a határon és az EU-ban” műhelymunkára került sor, amely megbeszélést nyitott a közös témáról.

A fesztivál egy része tartalmazott egy Europe Direct információs standot, amely naprakész információkat nyújtott az uniós tagság által a polgároknak kínált lehetőségekről.

A szabadtéri szinpadon a kulturális programot a helyi Mákvirágok citeracsoport előadása nyitotta meg, majd a komáromi Koczkás Eszter és zenekarának koncertjére került sor. A Lobbanáspont Tűzzsonglőrei izzóvá varázsolták az éjszakát. Érdemes volt megnézni produkciójukat, mert minden korosztály számára nagyon izgalmas élményt nyújtott.

Az est fénypontja Budapest Jazz Orchestra & Gájer Bálint koncertje volt. Gájer Bálint „a swing hercege”, aki garantáltan mindenkit táncra perdített a zenéjével. A rendkívüli tehetséggel megáldott énekes a mai magyar swing’n’pop zenei stílus meghonosítója és vezéralakja.

DJ Bóli zárta az idei burcsákfesztivál programját.

A kétnapos rendezvény műsorvezetője a dunamocsi születésű ifj. Lajos András, a Miskolczi Nemzeti Szinház színművésze volt, aki tavaly Déryné színházi díjat vehetett át Miskolc Város Napja alkalmából.

Banai Tóth Pál polgármester szavaival, „a régió legnemesebb hagyományait tükröző unikum” ez a fesztivál, „tizenegy éve kínál sokoldalú szórakozást az itt élők és az ide érkezők számára, lehetőséget adva a közösségi lét megélésére”. Kárpát-medence szerte a borászok ezen a ponton kóstolják és kóstoltatják először boraikat és döntik el, hogy évtizedes szakmai tudásuk és pincéjük technológiai felkészültségétől függően milyen fejlődési utat szánnak boraiknak. Gyönyörű időszak ez.

A „Határokon átnyúló kohézió című projekt keretében megvalósult rendezvény aktuális évét az Interreg Magyarország- Szlovákia Kisprojektek Alapja támogatja.

A burcsákfesztivál egyedülálló élményt kínált, amely összekötötte a közösségeket és megnyitotta a határokon átnyúló együttműködést. A felhőtlen hangulat, a baráti találkozások, a zenei élmények és a burcsák nagyszerű ünnepe volt idén is!

Miriák Ferenc/Felvidék.ma