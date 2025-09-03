Home Itt és Most 19. században készült másolat és nem Cecília Gonzagát ábrázolja a lőcsei mellszobor
19. században készült másolat és nem Cecília Gonzagát ábrázolja a lőcsei mellszobor

Cecília Gonzaga lőcsei mellszobra 19. századi másolat – közölte szerdán Lukáš Machala, a kulturális minisztérium szolgálati hivatalának vezető titkára a lőcsei történelmi városházán tartott sajtótájékoztatóján.

Machala egyúttal ismertette az olasz történelemprofesszor, művészettörténész, Francesco Caglioti vizsgálatának eredményeit. A szakértő július 11-én vizsgálta meg a szobrot a belügyminisztérium kistapolcsányi speciális létesítményében.

Május végén szállították oda a mellszobrot Lőcséről. Machala tájékoztatása szerint

a kutatás eredménye azt mutatta, hogy az alkotás a 19. század végén készült. A szobor 1894 utáni gipszöntvény, a Louvre-ban található La Belle Florentine című alkotás alapján készült.

Machala tájékoztatása szerint a mellszobor nem Cecília Gonzagát ábrázolja, hanem Boldog Konstancia vértanút. Vagyis a lőcsi mellszobor a szakértői vizsgálat alapján hamisítványnak minősíthető, még csak nem is egy eredeti reneszánsz alkotás 19. századi másolata. Machala közölte, hogy a szakvélemény elérhető a nyilvánosság számára.

TASR/Felvidék.ma

